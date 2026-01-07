춘천 국립정원소재센터 10월 시범 운영
강원도 춘천의 정원산업의 경쟁력을 높이는 임무를 수행할 국립정원소재센터(사진)가 10월부터 시범 운영에 돌입한다.
국립정원소재센터는 상중도 고산 일원에 지상 3층, 연면적 2000㎡ 규모로 들어선다. 사업 공정률은 약 60%다.
총사업비는 165억원으로 산림청과 한국수목원정원관리원이 추진하는 전액 국비 사업이다.
센터에는 가든몰과 전시관, 회의실 등이 들어서며 정원에 활용되는 식물과 소재의 연구·실증·전시·보급을 담당하는 역할을 맡는다.
육동한 춘천시장은 7일 “준공과 시범 운영까지 남은 기간 안전사고 예방과 품질 관리에 만전을 기하겠다”며 “국가 정원 인프라가 춘천에 들어서는 만큼 앞으로 정원문화와 관련 산업이 함께 성장할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
