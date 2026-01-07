포스코 포항제철소, 지능형 설비장애 감시체계 도입
포스코 포항제철소가 숙련공의 경험에 의존하던 기존의 설비 점검 방식에서 벗어나 데이터 기반의 지능형 관리 체계를 구축했다.
7일 포항제철소에 따르면 후판정비섹션이 눈에 보이지 않는 미세한 이상 진동이나 누유 상태를 실시간으로 파악해 정확한 정비 타이밍을 알려주는 설비통합관리시스템 로직을 개발했다.
후판정비섹션은 약 11개월에 걸쳐 설비 장애 이력을 정밀 분석하고, 구동계와 누유 감시 등 설비 전반을 아우르는 4단계 지능형 감시체계를 완성했다.
시스템 도입 이후 총 25건의 잠재적 설비 장애를 사전에 차단하며 246시간에 달하는 가동정지 위기를 막아냈다. 이를 통해 절감한 간접 손실 비용만 65억4000만원에 이르고 정비 효율화로 인한 작업자 안전성 또한 획기적으로 향상됐다.
이번 기술의 가치는 현장 전문가 양성과 확산성에서도 나타난다. 파트별로 설비통합관리시스템 전담 인원을 운영해 기술 노하우를 공유하고, 광양 후판정비와 포항 연주정비 등 타 공정으로 우수 사례를 전파해 제철소 전반의 기술 상향 평준화를 이끌고 있다.
해당 팀은 이러한 혁신적인 성과를 인정받아 포항제철소장 표창을 받았다.
포항제철소는 이번 성공 사례를 바탕으로 AI와 빅데이터를 결합한 고도화된 설비 관리 솔루션을 지속적으로 확대 적용해 글로벌 제조 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.
기술 개발을 주도한 임종우 후판정비섹션 파트장은 “단순한 감시를 넘어 설비 스스로가 자신의 상태를 말해주는 시스템을 만들고 싶었다”라며 “현장 동료들이 더 안전하고 효율적으로 일할 수 있는 환경을 구축하는 것이 최종 목표”라고 말했다.
