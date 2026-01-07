규제 넘어 국가 성장 전략으로…파주시 ‘평화경제특구’ 비전 선언
산업·물류·연구·주거 결합된 국가 전략 공간 전환
경의축 중심 남북경제협력 대비 활용 전략 마련
기업 유치·일자리 창출로 100만 자족도시 도약 목표
접경지역 규제와 수도권 중첩 규제를 동시에 받아온 최북단 도시 경기 파주시가 ‘평화경제특구’를 통해 국가 차원의 새로운 성장 전략을 제시했다.
파주시는 7일 시민회관 대공연장에서 ‘파주 평화경제특구 비전선포식’을 열고, 접경지역을 산업·물류·연구·주거 기능이 결합된 국가 전략 공간으로 전환하겠다는 계획을 발표했다.
이날 행사에는 김경일 파주시장을 비롯해 국회의원, 박대선 파주시의회 의장 및 시의원, 평화경제특구 시민추진단 등 200여명이 참석해 특구 유치에 대한 결의를 다졌다.
김경일 시장은 이날 비전선포식에서 “평화경제특구는 접경지역 최일선에서 오랫동안 특별한 희생을 감내해 온 파주시에 걸맞은 보상이자, 준비된 도시에게 주어지는 기회”라며 “모두를 위한 특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다는 말처럼, 평화경제특구는 파주가 받아야 할 정당한 국가적 선택”이라고 강조했다.
김 시장은 평화경제특구의 의미를 ‘발판·날개·열쇠’로 설명했다. 그는 “평화경제특구는 신산업과 기업 유치, 관광자원 확장을 통해 파주가 한 단계 더 도약하는 발판이자, 장차 반드시 이뤄질 남북 경제협력으로 나아가는 출발점”이라고 밝혔다.
이어 “경제자유구역 후보지와 파주메디컬클러스터, 기존 산업단지와의 연계를 통해 수많은 기업과 양질의 일자리를 만들어내 파주를 100만 자족도시로 도약시키는 튼튼한 날개가 될 것”이라고 덧붙였다.
또 “남북 교류와 경제협력이 활발해질 때 한반도 평화는 비로소 우리 곁에 안착하게 된다”며 “파주 평화경제특구는 경직된 남북관계를 풀어내고, 반드시 실현해야 할 남북 평화와 경제협력의 문을 여는 열쇠가 될 것”이라고 말했다.
파주시가 구상하는 평화경제특구는 월롱·파주·문산 권역을 중심으로 조성되는 대규모 복합특구로, 경의중앙선 철도와 서울문산고속도로, 수도권 제2순환고속도로 등 기존 교통망을 활용해 산업 집적과 물류 경쟁력을 동시에 확보하는 것이 핵심이다.
특히 서울과 수도권, 공항은 물론 향후 개성까지 연결 가능한 지리적 이점을 국가 차원의 전략 자산으로 활용한다는 구상이다.
시는 이미 LG디스플레이를 중심으로 한 첨단 제조 기반과 파주메디컬클러스터, 경제자유구역 후보지 등 산업 인프라가 갖춰져 있어 특구 조성의 현실성이 높다고 설명했다.
여기에 임진강 국가정원 조성, 미군 반환공여지 개발 등 기존·추진 사업을 연계해 산업과 정주, 생태가 결합된 자족형 도시 구조를 완성한다는 계획이다.
남북관계 변화에 대비한 단계적 활용 전략도 함께 제시됐다. 파주시는 당장 남북 교류를 전제로 하기보다는, 우선 산업 집적과 신산업 생태계를 구축한 뒤 교류 재개 시 간접 교류부터 시작해 개성공단과 연계하는 방식으로 확산을 도모한다는 방침이다.
장기적으로는 남북 자원과 산업 협력을 통해 남북경제공동체 실현의 거점 역할을 수행하겠다는 구상이다. 시는 평화경제특구가 조성될 경우 고용창출 6만명, 부가가치 54조원에 달하는 경제적 파급효과가 발생할 것으로 추정하고 있다.
김경일 시장은 “파주 평화경제특구는 지역 개발을 넘어 대한민국 미래 성장 전략의 실험으로 접경지역 발전의 새로운 표준을 파주에서 만들어가겠다”며 “특구 유치가 실현되는 그날까지 철저히 준비하고 모든 역량을 다해 나가겠다”고 강조했다.
