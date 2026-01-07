규제 넘어 국가 성장 전략으로…파주시 ‘평화경제특구’ 비전 선언

산업·물류·연구·주거 결합된 국가 전략 공간 전환

경의축 중심 남북경제협력 대비 활용 전략 마련

기업 유치·일자리 창출로 100만 자족도시 도약 목표

김경일 파주시장이 7일 파주시민회관 대공연장에서 열린 '파주 평화경제특구 비전선포식'에서 인사말을 전하고 있다. 박재구 기자

파주시는 7일 시민회관 대공연장에서 ‘파주 평화경제특구 비전선포식’을 열고, 접경지역을 산업·물류·연구·주거 기능이 결합된 국가 전략 공간으로 전환하겠다는 계획을 발표했다.

김경일 파주시장이 7일 파주시민회관 대공연장에서 열린 '파주 평화경제특구 비전선포식'에서 파주 평화경제특구 구상안에 대해 발표하고 있다. 박재구 기자

파주시가 구상하는 평화경제특구는 월롱·파주·문산 권역을 중심으로 조성되는 대규모 복합특구로, 경의중앙선 철도와 서울문산고속도로, 수도권 제2순환고속도로 등 기존 교통망을 활용해 산업 집적과 물류 경쟁력을 동시에 확보하는 것이 핵심이다.

