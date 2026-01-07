“‘열린 지휘자’ 지향…‘듣는 것’ 중시는 아바도 가문의 전통

로베르토 아바도 국립심포니오케스트라 신임 음악감독, 오는 11일 취임 연주회

클라우디오 아바도 신임 국립심포니오케스트라 음악감독이 7일 서울 서초구 예술의전당 무궁화홀에서 열린 기자간담회에서 포부를 밝히고 있다. (c)국립심포니오케스트라

이탈리아 오페라의 본산인 라 스칼라 극장을 보유한 밀라노는 세계적인 ‘음악의 도시’다. 이 밀라노에서 아바도 가문 사람들과 부딪치지 않고선 음악을 하는 것이 불가능하다는 말이 있다. 밀라노의 베르디 음악원에서 50년간 교수로 활동하는 한편 이탈리아 최초 바로크 현악 오케스트라를 이끌었던 미켈란젤로 아바도(1900~1979)를 시작으로 그의 후손들 가운데 뛰어난 음악가들이 다수 나왔기 때문이다. 국립심포니오케스트라의 신임 음악감독 로베르토 아바도(71)도 바로 아바도 가문의 일원이다. 그의 아버지는 피아니스트이자 작곡가 그리고 베르디 음악원 교수였던 마르첼로 아바도(1926~2020)이고, 삼촌은 거장 지휘자 클라우디오 아바도다.



아바도 음악감독은 7일 서울 서초구 예술의전당 무궁화홀에서 열린 기자간담회에서 “클래식 음악이 탄생하고 발전한 이탈리아 음악에 대한 자부심을 느끼고 있다. 그리고 그런 이탈리아 음악의 역사에 아바도 가문이 속해 있다는 것이 기쁘다”면서 “‘듣는 것’은 음악의 중요한 특성이자 인류에게 중요한 가치다. 나 역시 오케스트라 구성원의 이야기에 ‘열린 지휘자’를 지향한다. ‘듣는 것’을 중시하는 것은 아바도 가문의 전통이다”고 밝혔다.



이탈리아 음악에 대한 아바도의 자부심은 오는 11일 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 취임 연주회에도 고스란히 반영됐다. 레스피기의 ‘환상적인 장난감 가게’, 베르디 오페라 ‘시칠리아섬의 저녁기도’ 중 ‘사계’, 로시니 오페라 ‘윌리엄 텔’ 서곡 등 이탈리아 음악들로만 프로그램을 구성했다. 그는 “취임 연주회인 동시에 신년 음악회여서 밝고 긍정적인 메시지를 주되 가볍지 않은 음악들로 구성했다”고 설명했다.



어릴 적부터 자연스럽게 음악을 공부한 그는 22살 때 말코 지휘 콩쿠르 2위를 차지한 뒤 본격적으로 지휘자의 길을 걸었다. 세계 유수의 오케스트라를 지휘한 그는 독일 뮌헨 방송교향악단, 스페인 소피아 여왕 예술궁전, 베르디 페스티벌 등의 음악감독을 역임하기도 했다. 이날 국립심포니오케스트라에서 오페라와 교향악이라는 ‘두 마리의 토끼’를 모두 잡겠다는 포부를 드러냈다.



“오케스트라의 발전에 오페라와 교향악 연주의 양면성을 갖추는 것이 중요합니다. 오페라의 복합성을 교향악에서 구현하고, 교향악의 엄격성을 오페라에 접목해야 합니다.”



그는 이날 3년의 임기 동안 세 가지 가이드라인에 따른 국립심포니 프로그램 운영 계획을 밝혔다. 첫 번째는 낭만주의 작곡가 멘델스존과 슈만, 두 번째는 괴테와 음악, 세 번째는 셰익스피어와 음악이다. 그는 “세 가지 주제를 3년에 걸쳐 차근차근 이뤄갈 계획”이라면서 “단원들이 상상력을 펼칠 수 있도록 프로그램에 유연성을 가미할 것”이라고 말했다.



전통적인 클래식 음악에 기반을 두고 있지만, 그는 현대음악에도 소홀하지 않을 계획이다. 특히 2026-2027시즌 국립심포니 신임 상주 작곡가로 위촉된 그레이스 앤 리 등 한국 작곡가들의 작품에 관심을 기울일 방침이다. 그는 “동시대 음악에 대한 관심도 아바도 가문의 유산”이라고 웃었다.



이날 그는 그동안 지켜본 한국 클래식계의 역량에 대해서도 소감을 밝혔다. 그는 “요즘 유럽은 대중음악, 패션, 음식 등 여러 분야에서 ‘한국앓이’ 중이다. 클래식 역시 빼놓을 수 없는 분야다. 50년 가까이 지휘자로 일하면서 전 세계 콘서트홀에서 한국 음악가들을 만났다”면서 “예전에 서울에 왔을 때 1년 내내 클래식 페스티벌이 열리는 것을 보고 놀란 적이 있다. 서울은 세계적인 음악 도시로 발전할 것”이라고 전망했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



