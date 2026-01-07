행복청, 7월까지 국가상징구역 교통대책 만든다
행정중심복합도시건설청이 국회세종의사당·대통령 세종집무실이 들어설 ‘국가상징구역’의 교통수요에 대응하기 위해 7월까지 교통대책을 마련한다고 7일 밝혔다.
2023년 ‘행복도시 교통체계 개선’ 연구에 따르면 국가상징구역에 국회세종의사당, 대통령 세종집무실 등이 입지할 경우 일일 교통량이 기존 1만2670대에서 3만5188대까지 증가할 것으로 예측됐다. 임난수로와 절재로, 햇무리교 등 국가상징구역 인근 주요 도로는 정체가 심화될 가능성이 높다.
이를 해소하기 위해 행복청은 대중교통 중심의 교통체계 강화, 정체 예상 구간의 집중 개선, 광역교통과 내부교통 기능의 효율적 분리·연계, 자가용 이용 수요 관리와 주차 편의를 조화한 주차 정책을 중심으로 교통대책을 수립하기로 했다.
먼저 오송~국회세종의사당을 연결하는 BRT 노선을 국회세종의사당 개원 시기에 맞춰 신설해 외부 유입 교통량을 대중교통으로 분담할 계획이다. 현재 시범운영 중인 폐쇄형 BRT 정류장도 확대한다.
정체가 예상되는 북측의 경우 임난수로·절재로를 확장하는 한편 주요 교차로 입체화를 통해 접근성을 높인다. 남측은 금강 횡단교량을 신설하고 금남교와 갈매로 개선을 병행한다. 기존 국지도 96호선의 통과기능을 일부 남겨 동서방향의 교통체계도 개선할 계획이다.
광역교통의 경우 현재 추진중인 제4차 광역교통개선대책을 변경해 국가상징구역에 대한 접근성을 향상시키기로 했다. 첫마을IC 설치와 함께 광역도로망 구조를 방사형에서 순환+격자형으로 재편하는 방식이다.
이밖에 주차 분야는 국가상징구역·중앙공원 등 외곽에 주차장을 분산 배치하고, 내부 순환 셔틀을 운영하며 내부로의 차량 진입 수요를 최소화할 계획이다.
행복청 관계자는 “세종시와 교통 학회, 연구기관 등과 태스크포스(TF)를 구성하고 교통 대책 전반을 다각도로 검토하고 있다”며 “국가상징구역 완성 시기에 맞춰 안전하고 효율적인 교통체계를 구축하겠다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
