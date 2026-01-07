이불 아래 깔았을 뿐인데… ‘비접촉 AI’가 생명 지킴이로

제이엠로보틱스 ‘비타링크’ 상용화…고독사·중대재해 예방 기술 주목

비접촉으로도 심박·호흡 감지, 위급 상황시 0.3초만에 대응

30만 건 빅데이터로 질병 위험 예측… AI가 사회 안전망



고령화로 인한 돌봄 공백과 산업 현장의 중대재해 문제가 심화되는 가운데, 신체에 어떤 장치도 부착하지 않고 건강 이상 여부를 감지하는 ‘비접촉 인공지능(AI)’ 기술이 현실로 다가왔다.



이불 아래에 깔기만 하면 심박과 호흡, 수면 상태를 실시간 분석해 위급 상황을 감지하는 AI 헬스케어 솔루션이 본격 상용화되면서, 의료·돌봄·안전 영역 전반에 새로운 전환점이 될지 주목된다.



피지컬 AI 서비스 디자인 전문 기업 제이엠로보틱스는 7일 “AI 기반 예측형 헬스케어 솔루션 ‘비타링크(Vita Link)’를 공식 출시했다”고 밝혔다.



비타링크는 단순히 생체 정보를 기록하는 수준을 뛰어 넘어 축적된 데이터를 기반으로 질병 위험을 예측하고 사전 대응하는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다. 회사는 이를 ‘4P 의료 모델(예측·예방·참여·맞춤형)’ 구현을 위한 핵심 기술로 소개했다.



비타링크는 약 30만 명 규모의 정형·비정형 헬스 데이터를 머신러닝과 딥러닝으로 분석해 표준화된 예측 모델을 구축했다.



이를 통해 사용자의 미세한 생체 변화 패턴을 자동으로 탐지하고, 뇌졸중이나 급사 가능성과 연관된 위험 지수를 산출한다. 눈에 띄는 증상이 나타나기 전 단계에서 이상 신호를 포착해 ‘골든타임’을 확보하는 것이 목표다.



핵심기술은 제이엠로보틱스가 독자 개발한 ‘6축 압전식 세라믹 센서’다. 힘과 미세한 움직임을 동시에 감지하는 이 센서는 침대 매트리스나 이불 아래에 얇은 패드 형태로 설치된다. 몸에 부착할 필요 없는 비접촉·비침습 방식으로, 수면 중이거나 일상생활 중에도 부담 없이 사용할 수 있다.



제이엠로보틱스는 이 센서를 통해 99.2% 수준의 생체 신호 인식 정확도를 구현했으며, 위험 신호 발생 시 0.3초 이내 반응이 가능하다고 설명했다. 심박과 호흡, 수면 데이터는 약 45초 간격으로 업데이트되며, 위급 상황이 감지되면 ‘원 버튼 SOS’ 기능을 통해 119나 보호자에게 즉시 연결된다.



생체 활동에서 발생하는 미세 에너지를 전력으로 전환하는 에너지 하베스팅 기술을 적용해, 배터리 교체 없이 24시간 연속 작동이 가능한 점도 특징이다.



활용 분야는 가정에만 머물지 않는다. 제이엠로보틱스는 비타링크가 1인 가구와 독거노인의 고독사 예방, 만성질환자의 상시 모니터링은 물론 산업 현장의 안전관리 체계에도 적용될 수 있을 것으로 보고 있다. 회사는 상반기 중 고강도 작업 환경에 적합한 웨어러블 형태의 제품도 선보일 계획이다. 현장 근로자의 생체 신호를 실시간으로 분석해 과로, 이상 징후, 사고 위험을 사전에 감지하는 데 활용한다는 구상이다.



제이엠로보틱스 관계자는 “비타링크는 데이터를 통해 자신의 건강을 스스로 관리하는 ‘퀀티파이드 셀프’ 시대를 앞당기는 기술”이라며 “고령화와 인구 감소라는 구조적 문제에 대응해 사회적 의료 비용을 줄이고, 보다 안전한 일상과 산업 환경을 만드는 데 기여하고 싶다”고 말했다.



AI가 인간의 삶을 대체하는 기술이 아니라, 보이지 않는 위험을 먼저 감지해 생명을 지키는 인프라로 진화하고 있다. 비접촉 AI 헬스케어의 돌봄 및 안전 현장 개선 활동은 이미 시작됐다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 고령화로 인한 돌봄 공백과 산업 현장의 중대재해 문제가 심화되는 가운데, 신체에 어떤 장치도 부착하지 않고 건강 이상 여부를 감지하는 ‘비접촉 인공지능(AI)’ 기술이 현실로 다가왔다.이불 아래에 깔기만 하면 심박과 호흡, 수면 상태를 실시간 분석해 위급 상황을 감지하는 AI 헬스케어 솔루션이 본격 상용화되면서, 의료·돌봄·안전 영역 전반에 새로운 전환점이 될지 주목된다.피지컬 AI 서비스 디자인 전문 기업 제이엠로보틱스는 7일 “AI 기반 예측형 헬스케어 솔루션 ‘비타링크(Vita Link)’를 공식 출시했다”고 밝혔다.비타링크는 단순히 생체 정보를 기록하는 수준을 뛰어 넘어 축적된 데이터를 기반으로 질병 위험을 예측하고 사전 대응하는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다. 회사는 이를 ‘4P 의료 모델(예측·예방·참여·맞춤형)’ 구현을 위한 핵심 기술로 소개했다.비타링크는 약 30만 명 규모의 정형·비정형 헬스 데이터를 머신러닝과 딥러닝으로 분석해 표준화된 예측 모델을 구축했다.이를 통해 사용자의 미세한 생체 변화 패턴을 자동으로 탐지하고, 뇌졸중이나 급사 가능성과 연관된 위험 지수를 산출한다. 눈에 띄는 증상이 나타나기 전 단계에서 이상 신호를 포착해 ‘골든타임’을 확보하는 것이 목표다.핵심기술은 제이엠로보틱스가 독자 개발한 ‘6축 압전식 세라믹 센서’다. 힘과 미세한 움직임을 동시에 감지하는 이 센서는 침대 매트리스나 이불 아래에 얇은 패드 형태로 설치된다. 몸에 부착할 필요 없는 비접촉·비침습 방식으로, 수면 중이거나 일상생활 중에도 부담 없이 사용할 수 있다.제이엠로보틱스는 이 센서를 통해 99.2% 수준의 생체 신호 인식 정확도를 구현했으며, 위험 신호 발생 시 0.3초 이내 반응이 가능하다고 설명했다. 심박과 호흡, 수면 데이터는 약 45초 간격으로 업데이트되며, 위급 상황이 감지되면 ‘원 버튼 SOS’ 기능을 통해 119나 보호자에게 즉시 연결된다.생체 활동에서 발생하는 미세 에너지를 전력으로 전환하는 에너지 하베스팅 기술을 적용해, 배터리 교체 없이 24시간 연속 작동이 가능한 점도 특징이다.활용 분야는 가정에만 머물지 않는다. 제이엠로보틱스는 비타링크가 1인 가구와 독거노인의 고독사 예방, 만성질환자의 상시 모니터링은 물론 산업 현장의 안전관리 체계에도 적용될 수 있을 것으로 보고 있다. 회사는 상반기 중 고강도 작업 환경에 적합한 웨어러블 형태의 제품도 선보일 계획이다. 현장 근로자의 생체 신호를 실시간으로 분석해 과로, 이상 징후, 사고 위험을 사전에 감지하는 데 활용한다는 구상이다.제이엠로보틱스 관계자는 “비타링크는 데이터를 통해 자신의 건강을 스스로 관리하는 ‘퀀티파이드 셀프’ 시대를 앞당기는 기술”이라며 “고령화와 인구 감소라는 구조적 문제에 대응해 사회적 의료 비용을 줄이고, 보다 안전한 일상과 산업 환경을 만드는 데 기여하고 싶다”고 말했다.AI가 인간의 삶을 대체하는 기술이 아니라, 보이지 않는 위험을 먼저 감지해 생명을 지키는 인프라로 진화하고 있다. 비접촉 AI 헬스케어의 돌봄 및 안전 현장 개선 활동은 이미 시작됐다.이은철 기자 dldms8781@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지