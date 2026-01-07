시사 전체기사

천안시, 2026년 자동차세 연납 신청 접수

입력:2026-01-07 15:03
천안시청 전경. 천안시 제공

충남 천안시는 다음 달 2일까지 자동차세 연납 신청을 받는다고 7일 밝혔다.

자동차세 연납제도는 매년 6월과 12월 부과되는 자동차세를 1월에 한 번에 납부하면 연세액의 4.5%를 공제해주는 제도다.

연납 신청은 1월 외에도 3월, 6월, 9월에도 가능하다. 이 경우 공제율은 각각 연세액의 3.7%, 2.5%, 1.2%가 적용된다.

연납 후 차량 소유권 이전이나 폐차·말소 등 변동 시 남은 기간에 해당하는 자동차세를 환급받을 수 있다.

김미영 시 세정과장은 “자동차세 연납 제도는 세액공제 혜택과 함께 납세 편의를 높일 수 있는 제도”라며 “연납 신청 기간을 놓치지 말고 기한 내 납부해 절세 혜택을 받길 바란다”고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

