집에서 쓰러진 독거노인 구한 집주인의 기지[아살세]

사고를 당해 방치됐던 80대 독거노인이 이웃에 의해 구조됐다.

6일 대구 남구에 따르면 지난달 29일 대명9동 한 다가구 주택 집주인은 세입자인 독거노인 A씨(86)의 집에서 수상함을 느꼈다. 평소와 달리 장시간 인기척이 없자 불안한 마음에 집 내부를 확인했고, 집 안에서 넘어져 허리를 다친 채 누워 있는 A씨를 발견했다.집주인은 행정복지센터에 "세입자 어르신이 방에서 넘어져 꼼짝을 못 하고 있다"고 신고했고, 이를 접수한 센터는 119와 연계해 A씨를 응급실로 긴급 이송했다.검사 결과 척추 골절 진단을 받은 A씨는 즉시 수술을 받았다. 센터 측은 긴급 의료비 지원을 연계해 치료가 원활히 이뤄질 수 있도록 조치했다.A씨는 국가유공자이자 기초생활수급자로 알려졌다. 소식을 듣고 연락이 닿은 아들이 병원에서 A씨를 간호하는 것으로 전해졌다.남구 관계자는 "행정의 개입 이전에 이웃의 관심이 돌봄 위기를 먼저 발견한 대표적인 사례"라며 "주민과 함께하는 생활밀착형 복지 모델을 강화해 나가겠다"고 했다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr