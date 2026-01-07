시사 전체기사

자영업 말살하는 쿠팡 규탄 대회

입력:2026-01-07 14:52
7일 국회 본청 앞 계단에서 한국외식업중앙회 등 자영업자 단체들이 쿠팡 규탄대회를 하고 있다.



이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

