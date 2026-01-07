‘충청특별시’에 이장우 “대전시민 무시”…반발여론 확산
대전·충남 행정통합 논의가 급물살을 타고 있는 가운데 더불어민주당이 제안한 통합 지역 가칭인 ‘충청특별시’를 두고 반발이 확산하고 있다.
이장우 대전시장은 7일 대전시청 기자실을 방문해 “충남과 대전 민간협의체와 시도의회 의결을 거쳐 대전충남특별시로 법안을 만들었는데 이를 무시하고 충청특별시로 정했다”며 “수십 년간의 역사와 위대한 업적들이 있는데 대전시민들이 이걸 받아들이겠는가”라고 반발했다.
앞서 민주당 충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회는 지난 6일 국회에서 대전·충남 행정통합 추진 방안에 대한 2차 회의를 열고 통합행정구역의 가칭을 ‘충청특별시’로 정했다.
황명선 특위 상임위원장은 “새 통합시의 명칭은 아직 정리가 안 됐고, 공론화를 통해 결정될 것”이라고 설명했지만 대전시민들 사이에서는 지역 정체성이 훼손됐다며 불만 어린 반응이 속출하고 있다.
대전시민 김장수(51) 씨는 “대전과 충남이 통합하면 충남의 시‧군‧구는 살아남겠지만 대전의 영향력과 위상은 줄어들 것”이라며 “지역명까지 충청으로 정하면 대전의 정체성이 훼손될 것으로 보인다”고 말했다.
대전지역 맘카페와 부동산 커뮤니티 등에서도 ‘대전 흔적 지우기’라며 불만이 나오고 있다.
대전의 한 맘카페 회원은 “시민 의견이 전혀 반영되지 않은 채 통합하는 과정에서 대전의 흔적이 사라지고 있다”며 “충주와 청주를 뜻하는 충청을 따서 가칭을 정한 것이 이해가 되질 않는다”고 토로했다.
대전시민들은 지역민 의견 수렴과 같은 공론화 과정에 대해서도 문제의식을 가진 것으로 나타났다.
대전시의회가 지난해 11월 28일부터 12월 15일까지 만 18세 이상 대전시민 1000명을 대상으로 조사한 ‘대전·충남 행정통합 및 대전시 역할에 대한 시민 인식’ 결과를 보면 행정통합 추진과정의 절차적 투명성을 묻는 질문에 응답자 28.5%는 ‘그렇지 않다’고 답했다. ‘그렇다’는 비율은 14.6%에 불과했다.
설명회·토론회·온라인 참여 등이 충분히 이뤄지고 있는지 묻는 ‘시민의견 수렴’ 여부에 대해서도 ‘그렇지 않다’고 답한 비율이 41.1%로, ‘그렇다’(12.5%)는 응답자보다 높았다. ‘주민투표 필요성’을 묻는 질문에는 긍정 67.8%, 부정 6.9%, 보통 25.3%로 각각 응답했다.
대전시민사회단체는 통합을 논의하는 과정에서 주민투표 등의 여론 수렴 절차가 제대로 이뤄져야 한다고 지적했다.
김재섭 대전참여자치시민연대 사무처장은 “의견 수렴을 진행하겠다고 하면서 지명부터 쌩뚱맞은 충청특별시로 정해버리면 시민들은 불만을 가질 수밖에 없다”며 “주민투표를 진행하거나, 적어도 그에 준하는 만큼의 충분한 시민 의견을 수렴해야 한다”고 말했다.
