하남시 ‘하머니’ 사용처 대폭 확대…가맹 기준 완화
‘하머니’ 사용 가능 매장 1.8배 확대
경기 하남시가 지역사랑상품권 ‘하머니’ 가맹 기준을 완화해 사용처를 기존보다 약 1.8배 확대한다.
하남시는 하머니 가맹점 가입 기준인 연 매출 제한을 기존 12억원에서 30억원으로 상향하는 내용을 담은 운영지침을 개정하고, 이달부터 시행에 들어갔다고 7일 밝혔다. 이번 조치로 하머니 사용 가능 업소는 기존 9000여곳에서 1만6000여곳으로 늘어날 전망이다.
이번 지침 개정은 경기도 ‘경기지역화폐 발행지원사업 운영지침’ 변경에 발맞춰 추진됐으며, 정부의 ‘민생회복 소비쿠폰’ 가맹 기준과 지역화폐 기준을 일원화한 것이 핵심이다. 시는 기존에 업종별로 달리 적용되던 연 매출 제한을 업종 구분 없이 30억원 이하로 통일해 정책 간 정합성을 높이고 가맹점 진입 장벽을 낮췄다.
규제 완화 범위도 확대됐다. 그동안 등록이 제한됐던 복합쇼핑몰이나 대규모 점포 내 분양·임대 매장이라도, 기준을 충족하는 개별 사업자라면 가맹점 등록이 가능해졌다. 아울러 기존에는 사용이 불가능했던 시 운영 온라인몰에서도 가맹점에 한해 하머니 결제가 가능해지면서 이용 경로가 넓어졌다.
시는 가맹점 확대에 따른 부작용을 막기 위해 사후 관리도 강화했다. 신규 가맹 사업자는 카드수수료율 산정 기준 시기인 매년 1월과 7월 매출액을 점검받게 되며, 이 과정에서 연 매출 환산액이 30억원을 초과할 경우 즉시 가맹점 자격을 상실하게 된다. 이를 통해 중대형 마트 등이 편법으로 혜택을 받는 사례를 차단한다는 방침이다.
지침 개정에 따라 지역별 사용처 확대 효과도 기대된다. 감북동은 약 5.4배, 춘궁동은 약 5배, 초이동은 약 3.5배로 사용 가능 업소가 크게 늘어나 시민들의 접근성이 대폭 개선될 것으로 분석됐다. 이와 함께 시민 편의를 위해 지역화폐 보유 한도는 기존 150만원에서 200만원으로 상향됐으며, 구매 한도도 200만원 이내로 명확히 규정됐다.
시 관계자는 “이번 하머니 운영지침 개정은 가맹점을 확대해 지역 내 소비를 촉진하고 지역상권에 활력을 불어넣기 위한 조치”라며 “앞으로도 불합리한 규제를 지속적으로 개선해 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 정책을 추진하겠다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
