“보존제 혼입” 애경, 중국서 생산한 2080 치약 전량 리콜
“트리클로산 미량 혼입…제조일자 상관 없이 전량 리콜”
애경산업이 보존제가 혼입된 2080 치약 6종의 전량 리콜을 결정했다. 해당 제품들은 중국 제조업자를 통해 수입·판매된 것으로 제조 일자와 무관하게 모두 리콜 대상이다.
애경산업은 7일 홈페이지를 통해 “중국 Domy(제조업자)를 통해 제조해 수입·판매한 치약 6종에서 보존제 성분인 트리클로산이 미량 혼입된 사실이 확인되었다”며 “사실을 확인한 즉시 해당 제품에 대한 수입 및 출고를 중단하고 제조 일자와 상관없이 해당 제품 6종 전량에 대해 자발적 회수를 결정하게 되었다”고 밝혔다.
리콜 대상 제품은 ‘2080 베이직 치약’ ‘2080 데일리케어 치약’ ‘2080 스마트케어플러스 치약’ ‘2080 클래식케어 치약’ ‘2080 트리플이펙트알파후레쉬 치약’ ‘2080 트리플이펙트알파스트롱 치약’ 등 6종이다.
해당 제품을 보유한 소비자는 애경산업 치약 회수 전담 고객센터 또는 홈페이지 접수를 통해 리콜을 신청하면 제품 구매 금액 전액을 환불받을 수 있다. 제조 일자, 구매처, 구매 일자, 사용 여부, 본인 구매 여부, 영수증 소지 여부 등과 관계없이 모두 리콜 신청이 가능하다.
애경산업은 “회수 대상 제품 외 모든 치약은 국내에서 생산되고 있으며 품질과 성분에 문제가 없다”고 공지했다.
