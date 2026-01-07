푸바오는 아니더라도...中 판다 오면 文 키우던 풍산개와 ‘한집 살림’
풍산개, 文이 김정은 위원장에 선물 받아
中·北 선물한 ‘평화의 상징’ 우치동물원에 ‘집결’
이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석에 양국 우호 증진 목적으로 판다 한 쌍을 광주 우치동물원에 대여해줄 것을 제안했다. 판다 부부가 광주로 온다면 김정은 북한 국무위원장에 선물 받아 문재인 전 대통령이 기르던 풍산개와 한집 살림을 하게 된다. 한반도와 동북아 지역 평화의 상징 동물들이 한곳에 모이는 진풍경이 펼쳐지는 것이다.
이재명 대통령은 7일 중국 상하이에서 열린 기자간담회에서 “한중관계가 서로 협력적이고 우호적이란 것을 보여줄 필요가 있다”며 양국 우호 관계의 ‘증표’로써 판다 한 쌍 대여를 중국 측에 요청했다고 밝혔다. 강 대변인은 전날 브리핑에서 “이에 대해 실무적, 실용적으로 논의해보자는 얘기가 있는 것으로 알고 있다”고 설명했다. 다만 ‘국민 판다’였던 ‘푸바오’가 국내로 복귀하진 못할 것으로 보인다. 강 대변인은 “푸바오 문제는 이 대통령이 언급하지 않았고, 시 주석이 ‘푸바오를 보기 위해 한국인이 많이 오면 좋겠다’고 얘기했다”고 전했다.
국가 2호 거점 동물원인 우치동물원엔 2025년 기준 103종 723마리의 동물들이 서식 중이다. 국가 거점 동물원은 야생동물 구조 및 보존에 초점을 맞춘 동물원으로, 우치동물원은 지난해 청주동물원에 이어 두 번째로 지정됐다.
현재 국내에선 용인 에버랜드 판다월드에만 판다가 서식 중이다. 우치동물원에 판다 부부가 온다면 개원 이후 최초다. 에버랜드 판다월드엔 아빠 판다 ‘러바오’, 엄마 판다 ‘아이바오’, 한국에서 태어난 쌍둥이 자매인 ‘루이바오’와 ‘후이바오’가 있고, 쌍둥이 자매의 언니인 ‘푸바오’가 중국으로 복귀한 상황이다.
우치동물원 관계자는 “지난달부터 정부와 판다를 데리고 오는 데 대한 이야기를 나눴다”며 “판다고 온다면 호남권 시민들이 좀 더 쉽게 판다를 접할 수 있고, 수의사·사육사들의 역량 강화도 이뤄질 수 있다”고 기대했다.
우치동물원에 판다 부부가 온다면 문재인 전 대통령이 파양한 풍산개 ‘곰이’ ‘송강’과 조우하게 된다. 문 전 대통령은 2018년 9월 남북 정상회담 당시 북한 김정은 위원장으로부터 풍산개를 선물 받아 키우다가 임기가 끝난 뒤 양육비 문제로 파양했다. 두 풍산개는 2022년 12월 우치동물원으로 옮겨졌다. 풍산개 두 마리는 현재도 애견 운동장 식으로 관광객에 공개된 상태로 건강히 지내고 있다는 게 우치동물원 측 설명이다.
판다와 풍산개라는 ‘한반도 및 동북아 평화의 상징’ 동물들이 한집 살림을 하게 되면 두 동물의 거주 공간이 가까이 배치될지도 주목된다. 우치동물원 관계자는 “그런 생각을 할 수도 있겠지만, 아직 판다를 위한 공간을 어디에 만들지 구체적 계획이 있는 것은 아니다”며 “판다가 오는 것도 아직 타진 중이라 좀 더 논의를 진행해야 한다”고 설명했다.
