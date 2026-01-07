푸바오는 아니더라도...中 판다 오면 文 키우던 풍산개와 ‘한집 살림’

풍산개, 文이 김정은 위원장에 선물 받아

中·北 선물한 ‘평화의 상징’ 우치동물원에 ‘집결’

자이언트 판다 푸바오의 모습. 뉴시스

“이에 대해 실무적, 실용적으로 논의해보자는 얘기가 있는 것으로 알고 있다”고 설명했다.

“푸바오 문제는 이 대통령이 언급하지 않았고, 시 주석이 ‘푸바오를 보기 위해 한국인이 많이 오면 좋겠다’고 얘기했다”고 전했다.

2022년 12월 광주 북구 우치동물원에서 문재인 전 대통령이 키우던 풍산개 '곰이(오른쪽)'와 '송강'이 사육사와 함께 산책하고 있다. 뉴시스

우치동물원 관계자는 “그런 생각을 할 수도 있겠지만, 아직 판다를 위한 공간을 어디에 만들지 구체적 계획이 있는 것은 아니다”며 “판다가 오는 것도 아직 타진 중이라 좀 더 논의를 진행해야 한다”고 설명했다.