제주서 20대 남성 특수상해 혐의 긴급 체포
제주에서 20대 남성이 특수상해 혐의로 경찰에 긴급 체포됐다.
7일 제주서부경찰서에 따르면 오전 7시쯤 제주시 한림읍의 한 주택에서 “자녀가 머리에 피를 흘리고 있다”는 신고가 접수돼 소방과 경찰이 공동 대응에 나섰다.
피해자는 10대 여동생과 20대 오빠 남매로, 오빠의 동창인 20대 남성이 돌로 피해자들의 머리를 폭행한 것으로 알려졌다.
피해자들은 부상을 입어 현재 진술이 어려운 상태다.
피의자는 사건 발생 6시간 뒤인 오후 1시쯤 특수상해 혐의로 서귀포의료원에서 긴급 체포됐다. 피의자도 부상을 입어 치료를 받으러 병원에 간 것으로 전해졌다.
범행 장소는 피해자들의 집이며, 신고는 피해자 어머니가 했다.
현장에서는 방화 흔적도 발견돼 경찰이 피의자의 방화 여부를 확인 중이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
