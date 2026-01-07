제주 앞바다서 채낚기 어선 침몰… 선원 3명 전원 구조
제주 앞바다에서 채낚기 어선이 침몰됐으나 선원들은 큰 부상없이 전원 구조됐다.
제주해양경찰서에 따르면 7일 오후 12시42분쯤 제주시 삼양1동 북동쪽 해상에서 4.6t급 연안채낚기 어선(성산 선적)이 침수되는 사고가 발생했다.
현장에 도착했을 때 사고 선박은 선미 일부만 수면 위에 남아 있는 상태로, 선원들은 구명조끼를 착용한 채 선미에 모여 구조를 기다리고 있었다.
선박에는 선원 3명이 타고 있었으며, 모두 무사히 구조됐다. 저체온증을 호소했으나 건강에는 큰 이상이 없는 것으로 알려졌다.
어선출입항종합정보시스템에는 사고 선박의 승선원이 4명으로 기록돼 있었으나, 실제 승선 인원은 3명으로 확인됐다.
해경은 이 같은 기록과 실제 인원 차이를 포함해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
현재 제주도서부앞바다와 남서쪽안쪽먼바다에 풍랑특보가 발효된 가운데 제주도 북부와 남부 앞바다에도 물결이 1.5~2.5m로 높게 일고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사