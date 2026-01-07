크래프톤 ‘배그 모바일’ 신비로운 숲 입었다… 대규모 업데이트
크래프톤의 ‘배틀그라운드 모바일’이 새해를 맞아 신규 테마 콘텐츠 ‘포레스트(Forest)’ 모드를 선보였다.
7일 크래프톤에 따르면 이번 업데이트는 세계수의 힘으로 변화한 지형을 배경으로 한다. 기존의 전투 방식에 신비로운 자연의 요소를 결합한 것이 특징이다. 특히 ‘감염된 도시’와 ‘오염된 숲’ 등 신규 지역이 추가돼 돌연변이 식물과의 전투를 통한 색다른 보상 획득의 재미를 느낄 수 있다.
백미는 신규 NPC ‘나무 정령 바클’의 등장이다. 사녹을 제외한 모든 맵에서 만날 수 있는 바클은 팀원으로서 전투에 합류해 적을 선제공격하고, 플레이어의 체력이 낮을 때 몸으로 총알을 막아주는 방패 역할을 자처한다.
특히 플레이어가 기절했을 때 안전한 곳으로 옮겨 자신의 생명을 소모하며 구조하는 등 전술적 지원 능력이 뛰어나다. 1인 플레이나 팀 전투 모두에서 핵심적인 변수로 작용할 전망이다. 여기에 덩굴 갈고리와 신규 탈것 등 숲의 테마를 살린 개성 있는 아이템들이 더해졌다.
전투 밸런스와 시스템 측면에서도 유의미한 변화가 포착된다. AKM, GROZA 등 7.62mm 탄약을 사용하는 AR 총기들의 기본 공격력이 상향된 반면, 샷건류의 위력은 하향 조정되어 총기 간 역학 관계가 재편됐다. 또한 팀원이 서로를 끌어주며 높은 지형을 오르는 ‘협동 파쿠르’ 시스템과 낙하산 조기 분리 기능 등 이용자의 실력을 발휘할 전술적 선택지가 대폭 넓어졌다.
훈련장 편의성 개선과 더불어 ‘2026 신규 랭크 시즌’ 시스템도 새롭게 도입됐다. 반년 단위의 독립적인 챌린지 운영과 고티어 구간의 승급전 시스템 도입을 통해 이용자들에게 목표 의식을 심어주게 설계됐다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사