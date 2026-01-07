[2025 공공정책대상] 하카코리아, 중소벤처기업부 장관상 수상
책임 기반 산업 운영 성과
기술 고도화·준법 경영 강화…건전한 산업 생태계 조성 기여
주식회사 하카코리아가 ‘2025 공공정책대상’에서 중소벤처기업부 장관상을 수상했다.
국민일보(사장 김경호) 주최로 올해 10회째 이어진 공공정책대상은 교육·환경·보건 등 주요 산업 분야에서 국민권익 향상과 공공정책 방향성 확립에 기여한 기업 등을 대상으로 시상한다. 시상식은 지난달 19일 서울 여의도 국회의원회관에서 열렸다.
하카코리아의 이번 수상은 전자담배 산업 전반에 걸쳐 기술 고도화와 준법 경영을 병행하며, 산업 구조의 안정성과 책임성을 강화해 온 점이 중소벤처 정책 방향에 부합한다는 평가에 따른 것이다.
하카코리아는 설립 이래 ‘안전’과 ‘신뢰’를 핵심 가치로 삼고 관련 법규 준수를 기반으로 한 기업 운영 체계를 구축해 왔다. 제품 개발 과정에서도 기술 표준화와 품질 관리 체계 정비를 통해 산업 전반의 신뢰도 제고에 힘써 왔다.
특히 전자담배의 전체 카테고리를 아우르는 제품 구조를 구축하고, 사용자 환경 개선과 냄새 저감 기술 개발 등 사회적 갈등 완화를 고려한 기술 연구를 지속해 온 점이 공공성 측면에서 의미 있는 시도로 평가됐다.
심사위원단은 기술 경쟁력 확보와 함께 책임 경영을 통해 민간 기업의 산업 질서 형성 역할을 확장한 점을 주요 수상 배경으로 제시했다.
하카코리아 관계자는 “기업의 성장은 산업과 사회에 대한 책임 위에서 이뤄져야 한다”며 “앞으로도 제도 변화에 부합하는 운영 체계를 강화하고, 건전한 산업 환경 조성에 기여하겠다”고 밝혔다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
