손담비 ‘시동생 성폭행 사건’ 악플 고소…위자료 50만원

가수 겸 배우 손담비. MBC 캡처

가수 겸 배우 손담비씨가 시동생인 피겨 스케이팅 국가대표 출신 이규현씨의 10대 제자 성폭행 사건 관련 악플러 2명을 상대로 낸 소송에서 승소했다.