[2025 공공정책대상] 잘해주는치과, 보건복지부 장관상 수상
예방 중심 통합 진료 체계 구축
전 생애주기 구강관리 모델 운영…환자 안전·감염관리 체계 성과 인정
잘해주는치과가 ‘2025 공공정책대상’에서 보건복지부 장관상을 수상했다.
국민일보(사장 김경호) 주최로 올해 10회째 이어진 공공정책대상은 교육·환경·보건 등 주요 산업 분야에서 국민권익 향상과 공공정책 방향성 확립에 기여한 기업 등을 대상으로 시상한다.
잘해주는 치과의 이번 수상은 치료 중심 진료에서 벗어나 예방과 관리 중심의 진료 구조를 구축하고, 전 생애주기를 아우르는 통합 구강관리 모델을 운영해 온 점이 공공보건 정책 방향에 부합한다는 평가에 따른 것이다.
잘해주는치과는 소아·청소년·성인·노년층을 연계한 진료 체계를 구축하고, 정기 검진과 예방 관리·치료·사후 관리로 이어지는 장기 구강관리 시스템을 운영하고 있다. 연령대별 전문 의료진 협진 구조를 통해 생애주기별 구강 건강 관리 체계를 마련한 점이 특징이다.
특히 가족 단위 진료 기록 관리 시스템을 통해 환자의 구강 상태를 장기간 추적·관리하고, 개인별 특성을 반영한 진료 계획 수립에 초점을 맞추고 있다. 이는 단기 치료 중심 구조에서 지속 관리형 의료 모델로의 전환을 시도한 사례로 평가된다.
또한 의료기구 자동 세척·소독 장비 도입, 1환자 1기구 원칙, 멸균 관리 기록 체계 운영 등 감염 예방과 환자 안전 강화를 위한 관리 체계를 구축해 진료 환경 개선에 힘써 왔다. 심사위원단은 진료의 상업성을 최소화하고 예방·관리·안전을 중심에 둔 의료 운영 구조를 구축한 점을 주요 수상 이유로 들었다.
고범진 잘해주는치과 대표원장은 지난달 19일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 시상식에서 “구강 진료는 치료 이전에 예방과 관리가 기반이 돼야 한다”며 “앞으로도 공공보건 관점에서 전 세대를 아우르는 통합 구강관리 체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사