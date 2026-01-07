[2025 공공정책대상] 1㎜성형외과, 보건복지부 장관상 수상
환자 안전 기반 진료 운영 체계 마련
의료 프로세스 표준화·품질 관리 체계 구축 성과…공공정책대상서 평가
1㎜성형외과가 ‘2025 공공정책대상’에서 보건복지부 장관상을 수상했다.
국민일보(사장 김경호) 올해 10회째 주최하고 있는 공공정책대상은 교육·환경·보건 등 주요 산업 분야에서 국민권익 향상과 공공정책 방향성 확립에 기여한 기업 등을 대상으로 시상한다.
1㎜성형외과의 이번 수상은 환자 안전을 핵심 가치로 설정하고 진료 운영 전반에 의료 품질 관리 체계를 구축해 온 점이 공공의료 정책 취지에 부합한다는 평가를 받은 데 따른 것이다.
1㎜성형외과는 진단, 상담·수술·사후 관리로 이어지는 전 과정을 구조화하고, 단계별 기준과 프로세스를 정비해 의료 서비스 운영 체계를 표준화해 왔다. 특히 진단 단계에서 얼굴 구조와 비율을 종합적으로 분석하는 체계를 마련하고, 이를 토대로 개인별 진료 계획을 수립하는 방식으로 진료 의사결정의 일관성과 안정성을 확보하는 데 주력해 왔다.
또한 의료진 협업 체계를 강화하고, 수술 프로세스와 의료 안전 관리 기준을 지속적으로 점검·보완하며 진료 환경 개선에 힘써 왔다. 이는 의료기관 운영을 개인 역량 중심에서 시스템 기반 구조로 전환하려는 의료제도적 방향성과 맞닿아 있다는 평가다.
심사위원단은 환자 안전을 중심으로 의료 프로세스를 재정비하고, 진료 품질 관리 체계를 구조적으로 구축해 온 점을 주요 수상 배경으로 제시했다.
도언록 대표원장은 지난달 19일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 시상식에서 “의료는 무엇보다 공공성과 안전을 기반으로 운영돼야 한다”며 “앞으로도 의료기관으로서 사회적 책임을 인식하고, 제도와 시스템 중심의 진료 환경을 구축하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.
1mm성형외과는 향후에도 의료 안전 관리 체계 고도화와 학술 활동을 통해 의료 서비스의 공공성과 신뢰도를 높이는 데 주력할 계획이다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
