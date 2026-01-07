‘메이플 키우기’ 출시 2개월 만에 300만 돌파… 넥슨 IP 확장 전략 통했다
넥슨과 에이블게임즈가 공동 개발한 모바일 방치형 RPG ‘메이플 키우기’가 정식 출시 약 2개월 만에 전 세계 누적 이용자 수 300만명을 돌파하며 글로벌 시장에서 고른 흥행을 이어가고 있다.
출시 첫 달인 지난해 11월 최고 일일 활성 이용자 수(DAU) 약 57만 명을 기록한 데 이어, 12월에는 이보다 더 높은 수치를 경신하며 가파른 우상향 곡선을 그리고 있다. 특히 한국과 대만, 싱가포르 등 아시아 시장은 물론 북미권에서도 유의미한 성과를 거두며 구글 플레이 게임 전 세계 매출 순위 상위권에 안착해 글로벌 인기작으로 자리매김했다.
이 같은 흥행의 핵심 요인은 원작 ‘메이플스토리’ IP의 높은 인지도와 방치형 RPG 장르 특유의 대중적 재미를 조화롭게 결합한 데 있다. 원작의 상징적인 캐릭터와 몬스터, 배경 등 고유의 감성을 계승하면서도 바쁜 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 간편한 조작과 빠른 성장 구조를 구현한 점이 주효했다.
기존 메이플스토리 이용자뿐만 아니라 방치형 장르를 선호하는 새로운 이용자층까지 폭넓게 흡수하며 IP의 생명력을 성공적으로 확장했다는 평가를 받는다.
이번 성과는 메이플스토리 IP를 다양한 플랫폼과 장르로 재해석해온 넥슨의 프랜차이즈 전략이 결실을 맺은 결과이기도 하다. ‘메이플스토리M’, ‘메이플스토리 월드’에 이어 선보인 ‘메이플 키우기’는 장르적 특성에 맞춘 최적화된 콘텐츠로 글로벌 이용자들의 니즈를 충족시키고 있다.
넥슨은 장기적인 흥행 체재를 굳히기 위해 지속적인 신규 콘텐츠 업데이트로 이용자 몰입도를 강화할 방침이다.
오는 8일에는 신규 길드 이벤트 콘텐츠인 ‘길드 수련장’을 비롯해 던전 난이도 확장, 에인션트 등급 신규 무기 추가 등 대규모 업데이트가 예정되어 있다. 일일 미션 부스트 이벤트와 7일 미션 이벤트 등 풍성한 보상을 제공하는 이벤트도 함께 진행해 이용자들의 성장 경험을 한층 다양화한다는 계획이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사