시사 전체기사 [속보] 이 대통령 “석사자상 中 돌려주고 푸바오 대여 요청” 입력:2026-01-07 14:13 수정:2026-01-07 14:19 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 푸바오. 베이징특파원 공동취재단구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 2 화나요 1 후속기사 원해요 1 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “볼에 뽀뽀까지”…北 김정은·주애 스킨십에 日매체 ‘이례적’ 지적 2 장동혁 “12·3 비상계엄, 국민께 사과…당명 개정 추진” 3 [속보] 이 대통령 “서해 구조물, 옮기게 될 것…공동수역에 선 긋기로” 4 “DJ 공천 제안도 거절”…與 박지원이 회상한 안성기 5 靑 “샤오미 셀카는 정상회담 백미”…李 “판다 한쌍 대여” 부탁 해당분야별 기사 더보기 1 ‘7800원’에 전재산 베팅 하이닉스 직원, 수익률 9천%대 2 “화질은 확실하쥬?” 이 대통령 칭찬에 샤오미 ‘인생샷 캠페인’ 진행 3 한은 마통서 ‘5조’ 빌리고도 국방비 미지급…“곳간 관리 실패” 4 노인은 AI를 배우려 하지만… AI는 ‘노인’을 배우지 못한다 5 이재용, 베이징 쇼핑몰서 쇼핑하는 모습 포착 해당분야별 기사 더보기 1 “사과드린다”…‘하청직원 폭행 논란’ 호카 총판사 대표 사퇴 2 [단독] ‘부산 돌려차기男’처럼 협박 못하게… 법원 전산시스템 바꾼다 3 [이도경의 에듀 서치] 입시정책 실패 응축된 2027학년도… 올해 고3들은 울고 싶다 4 [단독] 2040년 부족한 의사 ‘최소 5704→5015명’… 의대증원 축소되나 5 60대 여성 운전 차량 카페로 돌진…외벽·출입문 파손 해당분야별 기사 더보기 1 ‘마두로 몰락’에 3000만원 베팅해 6억 대박…정보 유출 의혹 2 트럼프 “베네수 제재 원유 미국 인도해 시장가격 판매” 3 ‘中방문’ 이재용, 베이징 쇼핑몰서 목격…中포털 ‘실검’에 등장 4 월 최소 21만원… ‘먹는 위고비’ 미국서 판매 시작 5 ‘주머니 손’ 日에 굴욕 안긴 中관료, 한국엔 밝은 표정으로 환대 해당분야별 기사 더보기 1 임재범 전격 은퇴 선언 “가장 좋은 때, 스스로 떠나는 게 마지막 자존심” 2 돈을 지킬까, 남을 구할까… 짠내 나는 히어로물 ‘캐셔로’ 인기 3 러시아 선수단… 밀라노에서도 국가명 못쓴다 4 넷플릭스 본편 밖에서도 뜨거운 ‘흑백요리사2’ 5 오스카 향하는 ‘어쩔수가없다’… 美서 작지만 의미있는 흥행 해당분야별 기사 더보기 1 “주사기 말고 알약”…임상 진입 비만 치료제 거의 절반은 ‘먹는 약’ 2 “연기 넘어 삶으로 존경받은 배우”… 각계 추모물결 3 “비만약 건보, 장애인·청소년·초고도 환자에 먼저 적용해야” 4 故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우” 5 ‘국민 배우’ 안성기, 혈액암 투병 끝 별세…“배우들의 롤모델” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 푸바오는 아니더라도...中 판다 오면 文 키우던 풍산개와 ‘한집 살림’ “보존제 혼입” 애경, 중국서 생산한 2080 치약 전량 리콜 한은 마통서 ‘5조’ 빌리고도 국방비 미지급…“곳간 관리 실패” ‘주머니 손’ 日에 굴욕 안긴 中관료, 한국엔 밝은 표정으로 환대 장동혁 “12·3 비상계엄, 국민께 사과…당명 개정 추진” “화질은 확실하쥬?” 이 대통령 칭찬에 샤오미 ‘인생샷 캠페인’ 진행 노인은 AI를 배우려 하지만… AI는 ‘노인’을 배우지 못한다 “또 역대 최대”…서울 아파트 시가총액 1800조원 돌파 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요