[2025 공공정책대상] 위드아이제이 ‘셀러퀸즈’, 고용노동부 장관상 수상
디지털 기반 일자리 모델 자리매김
온라인 창업 지원 체계 구축…신 고용 형태 확산 기여
주식회사 위드아이제이가 ‘2025 공공정책대상’에서 고용노동부 장관상을 수상했다.
국민일보(사장 김경호) 주최로 올해 10회째 이어지는 공공정책대상은 교육·환경·보건 등 주요 산업 분야에서 국민권익 향상과 공공정책 방향성 확립에 기여한 기업 등을 대상으로 시상한다.
위드아이제이의 이번 수상은 온라인 환경을 기반으로 한 새로운 형태의 일자리 모델을 구축하고, 개인의 경제활동 참여 기회를 확대한 점이 고용 정책 측면에서 의미 있는 성과로 평가받은 데 따른 것이다.
위드아이제이는 2022년 론칭한 ‘셀러퀸즈’ 플랫폼을 통해 온라인 판매를 희망하는 개인에게 교육, 코칭, 운영 인프라를 통합 제공하는 구조를 마련해 왔다. 이는 기존 고용 형태를 넘어 개인 주도의 디지털 경제 참여를 지원하는 고용 모델로 평가된다.
플랫폼은 상품 운영, 물류, 정산, 고객 관리 등 온라인 판매에 필요한 절차를 시스템화해 초기 진입 장벽을 낮추고, 교육 프로그램과 1대1 코칭을 통해 지속적인 역량 개발을 지원하고 있다.
심사위원단은 노동 환경 변화 속에서 새로운 소득 구조와 직업 형태를 제시하고, 민간 플랫폼의 고용 창출 역할을 확장한 점을 주요 평가 요소로 제시했다.
신혜원 위드아이제이 대표는 지난달 19일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 시상식에서 “디지털 환경에서 누구나 경제활동에 참여할 수 있는 구조를 만드는 것이 목표”라며 “앞으로도 변화하는 노동 시장 흐름에 맞는 지속 가능한 일자리 모델 구축에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
