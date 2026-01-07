지난해 대전지역 외국인 마약사범, 전년 대비 40% 증가
지난해 대전지역 외국인 마약사범이 전년 대비 40% 증가한 것으로 나타났다.
대전경찰청 형사기동대 마약범죄수사계는 지난해 마약류를 매매·투약한 외국인 마약사범 49명을 붙잡아 이중 6명을 구속했다고 7일 밝혔다. 2024년 검거 인원 35명 대비 40% 증가한 수치다.
피의자 대부분은 유학이나 취업목적으로 국내에 장기체류하는 외국인들로 파악됐다.
주요 사례로 취업을 위해 입국한 뒤 대전권에 거주하는 외국인 유학생들을 대상으로 대마초를 1개피당 2만원에 유통한 나이지리아 국적 피의자가 있었고, 재외동포 자격으로 입국해 국내에 거주하는 중국인들에게 필로폰을 유통한 경우도 적발됐다.
경찰은 피의자들로부터 필로폰 4.3g, 대마종자 14.96g, 대마초 1.26g을 압수했다.
경찰 관계자는 “지난해 검거한 마약사범 208명 중 외국인이 23.6%를 차지할 정도로 높은 비중을 차지하고 있다”며 “외국인 밀집지역에 대한 상시 단속체제를 유지하고, 유관기관과 함께 예방 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
