지난해 대전지역 외국인 마약사범, 전년 대비 40% 증가

대전경찰청 형사기동대 마약범죄수사계는 지난해

마약류를 매매·투약한 외국인 마약사범 49명을 붙잡아 이중 6명을 구속했다고 7일 밝혔다.

2024년 검거 인원 35명 대비 40% 증가한 수치다.

유학이나 취업목적으로 국내에 장기체류하는 외국인들로 파악됐다.

주요 사례로 취업을 위해 입국한 뒤 대전권에 거주하는 외국인 유학생들을 대상으로 대마초를 1개피당 2만원에 유통한 나이지리아 국적 피의자가 있었고,

재외동포 자격으로 입국해 국내에 거주하는 중국인들에게 필로폰을 유통한 경우도 적발됐다.

경찰 관계자는 “지난해 검거한 마약사범 208명 중 외국인이 23.6%를 차지할 정도로 높은 비중을 차지하고 있다”며 “외국인 밀집지역에 대한 상시 단속체제를 유지하고, 유관기관과 함께 예방 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.