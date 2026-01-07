[2025 공공정책대상] 솔라엘디, 기후에너지환경부 장관상 수상

테양광 발전 전문기업으로 재생에너지 확산 기여

태양광 통합 운영 체계 구축…저탄소 전환 정책 실천 성과

정상명 솔라엘디 대표이사가 '2025 공공정책대상' 시상식에서 수상 소감을 밝히고 있다.

태양광 발전 전문기업 ㈜솔라엘디가 ‘2025 공공정책대상’에서 기후에너지환경부 장관상을 수상했다.



국민일보(사장 김경호) 주최로 올해 10회째 이어지는 공공정책대상은 교육·환경·보건 등 주요 산업 분야에서 국민권익 향상과 공공정책 방향성 확립에 기여한 기업 등을 대상으로 시상한다.



솔라엘디의 이번 수상은 태양광 발전 사업 전반에 걸친 통합 운영 체계를 구축하고, 재생에너지 확산과 저탄소 전환 정책 실천에 기여한 점이 높이 평가된 결과다.



솔라엘디는 태양광 발전 설계, 시공, 유지보수를 하나의 시스템으로 관리하는 운영 구조를 구축해 발전 설비의 안정성과 관리 효율을 높여 왔다. 이는 재생에너지 설비 확대 과정에서 중요성이 커지고 있는 운영 관리 체계 정립 측면에서 의미 있는 사례로 평가된다.



특히 자가 발전소 운영을 통해 재생에너지 기반 경영 구조를 실천하고, 정기 점검과 열화상 드론을 활용한 설비 관리 시스템을 도입해 장기적 관점의 발전소 운영 모델을 구축해 왔다. 또한 장애인 단체 및 사회적 기업과의 협력을 통해 고용 창출과 사회 환원 활동을 병행하며, 에너지 산업 분야에서의 사회적 책임 이행에도 힘써 왔다.



심사위원단은 재생에너지 보급 확대에 이어 유지관리 중심의 지속 가능한 에너지 운영 모델을 제시한 점을 주요 수상 배경으로 밝혔다.



정상명 솔라엘디 대표이사는 지난달 19일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 시상식에서 “재생에너지 산업은 기술뿐 아니라 지속 가능한 운영 체계가 핵심”이라며 “앞으로도 에너지 전환 정책 흐름에 부합하는 운영 모델 구축에 힘쓰겠다”고 밝혔다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



