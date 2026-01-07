[2025 공공정책대상] 나인스쿨, 교육부 장관상 수상

디지털 학습 접근성 확대 공로

실시간 소통형 온라인 교육 체계 구축…교육 형평성 제고 성과

복진환 나인스쿨 대표이사가 '2025 공공정책대상' 시상식에서 수상 소감을 밝히고 있다.

온라인 교육기업 ㈜나인스쿨이 ‘2025 공공정책대상’ 시상식에서 교육부 장관상을 수상했다.



국민일보(사장 김경호) 주최로 올해 10회째 이어지는 공공정책대상은 교육·환경·보건 등 주요 산업 분야에서 국민권익 향상과 공공정책 방향성 확립에 기여한 기업 등을 대상으로 시상한다. 시상식은 지난달 19일 서울 여의도 국회의원회관에서 열렸다.



나인스쿨의 이번 수상은 온라인 교육 환경에서 학습 접근성을 확대하고, 디지털 기반 교육 격차 완화에 기여해 온 점이 공공 교육 정책 취지에 부합한다는 평가에 따른 것이다.



나인스쿨은 1999년 온라인 교육 사업을 시작한 이후, 실시간 소통형 강의와 과외형 학습 모델을 도입하며 원격 교육 환경 개선에 힘써 왔다. 자체 연구 조직을 중심으로 학습 콘텐츠와 시스템을 개발하고, 온라인 환경에서도 교사와 학생 간 상호작용이 가능한 구조를 구축해 온 점이 이번 수상의 주요 배경으로 꼽힌다.



특히 전 과목 전문 강사진 운영, 실시간 질의응답 시스템, 단원별 학습 관리 콘텐츠 등을 통해 원격 환경에서도 지속적인 학습 관리가 가능하도록 지원해 왔다.



또한 지자체 및 학교와 협력해 교육 취약 지역 학생을 대상으로 무료 또는 저비용 교육 프로그램을 운영하고, 취약계층 학생을 위한 무상 수강권, 학습 상담, 멘토링 지원을 통해 교육 형평성 제고에 기여해 왔다.



심사위원단은 디지털 교육 환경 속에서 공공성과 접근성을 강화하고, 민간 교육 플랫폼의 사회적 역할을 확장한 점을 주요 평가 요소로 제시했다.



나인스쿨 관계자는 “온라인 교육은 접근성과 형평성 측면에서 공공적 역할이 크다”며 “앞으로도 연구 기반 교육 시스템 고도화와 공공 연계 사업을 통해 교육 기회 확대에 기여하겠다”고 밝혔다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



