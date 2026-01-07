건조특보 지속에 산불 위험 ↑…산림청 대비태세 강화

산림청 관계자들이 지난 5일 충남 청양군에서 산불재난 총력대응을 결의하며 기념촬영을 하고 있다. 산림청 제공

최근 기온 상승과 강수량 부족으로 전날 서울과 강원 동해안, 부산·울산·경북·경남 지역에 건조특보가 발효되는 등 산불 발생 가능성이 매우 높아진 상황이다.

산림청은 예방을 최우선으로 두는 한편 산불 발생 시에는 초기 진화 중심의 대응 체계를 강화하기로 했다.

먼저 대형·중형 산불진화헬기 각 1대를 산불위험이 높은 지역을 중심으로 전진 배치하고, 가용 헬기와 진화자원을 탄력적으로 운용한다.

국민의 경각심을 높이고 산불 예방 행동 요령을 신속히 전달하기 위해 자막방송(DITS)도 송출한다. 화기 소지 및 불법소각 금지, 담배꽁초 무단 투기 금지 등 생활 속에서 실천할 수 있는 산불 예방 수칙도 안내한다.

주택 화재로 인한 산불 확산을 방지하기 위해 산림과 인접한 화목보일러 사용 가구 3만여곳을 대상으로 안전 점검을 강화한다.

산림청 산불 상황실은 24시간 상시 감시 체계를 유지하는 한편 기상 상황과 산불 발생 동향을 실시간으로 분석·공유한다. 전국 산림기관 및 유관기관과의 공조를 통해 상황 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 대비 태세도 강화한다.

이용권 산림청 산림재난통제관은 “전국적인 건조특보가 지속되는 상황에서 국민 한 분 한 분의 작은 실천이 큰 힘이 된다”며 “모든 가용 자원을 동원해 산불 예방과 대응에 최선을 다하겠다. 국민 여러분께서도 산불 예방 수칙을 철저히 지켜주시기를 당부드린다”고 말했다.