맛보고 샀는데 받아보니 못 먹는 귤… “화난다 진짜”
제주 감귤 가격이 고공행진을 이어가는 가운데 비상품 감귤 구매로 피해를 봤다는 소비자 민원이 잇따르고 있다.
지난 5일 제주도 누리집에는 ‘올레시장 주변 귤 판매상’이란 제목의 글이 게시됐다.
작성자는 지난달 28일부터 31일까지 제주를 방문해 서귀포매일올레시장 인근 상인에게 감귤 2박스를 택배로 주문했다.
당시 현장에서 직접 노지귤을 시식하고 1박스는 선물용, 1박스는 자가 소비용으로 주문했는데, 집으로 돌아와 확인해 보니 크기가 들쭉날쭉하고 맛이 없으며 이미 상하거나 찢어진 귤이 다수 포함돼 있었다고 밝혔다.
이후 하루 이틀 만에 귤이 빠르게 물러져 상당량을 폐기해야 했다며 관련 사진을 첨부했다. 판매자에게 문의했지만 택배사의 문제라는 답변만 받았다고 했다.
작성자는 관광객 입장에서 현금만 받는 판매 방식, 품질 관리가 되지 않은 농산물 유통, 책임을 회피하는 사후 대응이 매우 아쉽다고 지적했다.
지난달에도 제주도 누리집에는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 감귤을 구매했다가 피해를 봤다는 글이 수십 건 올라왔다.
소비자들은 서귀포시의 한 농가에서 감귤을 공동구매했다. ‘못난이’ ‘가정용 혼합과’ 감귤이지만 당도가 높다는 설명을 믿고 10㎏ 상자를 택배비 포함 3만3000원에 구입했으나, 실제로는 껍질이 바싹 마르거나 검게 변해 판매가 불가능한 귤이 배송됐다고 호소했다.
이들이 공개한 사진에는 상품성이 현저히 떨어지는 감귤이 담겨 있었다. 일부 소비자들은 ‘사기 판매’라고 표현하며 환불을 요구했다. 선물용으로 구매한 이들은 더 크게 분노했다. 일부는 농가와 판매자에 대한 철저한 조사를 촉구하기도 했다.
서귀포시 확인 결과 해당 농가가 판매한 감귤은 판매가 불가한 중결점과였다.
시는 해당 농가에 과태료를 부과하고, 향후 3년간 농업 관련 보조사업 지원을 금지하는 행정처분을 내렸다. 도 조례상 부과 가능한 최대 과태료는 1000만원이다.
이후에도 쿠팡을 통해 주문한 감귤 10여 박스가 비상품이라는 추가 민원이 접수됐다.
제주도는 대응 방안을 찾고 있다. 기존의 선과장이나 도매시장을 중심으로 한 단속만으로는 온라인 유통이나 개별 거래에서 발생하는 문제를 막기 어렵기 때문이다.
제주도 농축산식품국 관계자는 7일 “감귤값이 좋다 보니 올해 유독 관련 민원이 많다”며 “온라인 판매 단속을 강화할 방안을 찾고 있으며, 무엇보다 소비자들의 적극적인 신고가 필요하다”고 말했다.
한편 지난 6일 기준 5kg 박스 노지감귤 도매가는 1만3800원으로, 호조세를 보이고 있다. 제주 감귤은 2021년산 총수입이 사상 처음 1조원을 돌파한 이후 2022년 1조418억원, 2023년 1조3248억원으로 매년 역대 최고 실적을 기록했다. 2024년에는 생산량이 2010년 이후 최저치를 기록했음에도 가격 강세에 힘입어 총수입 1조3130억원을 달성했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
