‘바다이야기’의 어두운 그림자… 아케이드 산업 침체 지속

세계 10% 시장, 국내는 1% 비중에 그쳐

“제조+공간으로 다시 설계해야”

AI 생성 이미지

‘바다이야기’ 사건 이후 고착화된 아케이드 게임 산업을 제조업과 서비스업, 공간산업으로 키워야 한다는 보고서가 나왔다.



한국콘텐츠진흥원에서 지난 30일 발간한 ‘아케이드게임 산업 진흥 종합계획 연구’ 보고서에 따르면 세계 게임시장에서 아케이드는 10%대 비중의 견조한 시장이지만 국내에선 1%대에 머물고 있다. 모바일·PC 중심으로 성장한 한국 게임산업의 그림자다.



국내 아케이드 기기 매출은 2023년 2852억원, 게임장 매출은 500억원 수준으로 합산 3352억원에 그친다. 수출도 3639만 달러로 전체 게임 수출의 0.43%에 불과했다. 전국 5272개 청소년 게임 제공업소로 명맥을 잇고 있지만 상당수는 인형뽑기방이 차지한다.



반면 해외에선 아케이드가 ‘경험경제’의 전면으로 이동 중이다. 보고서는 테마파크, 쇼핑몰, 도심의 LBE(체험형 오프라인 엔터테인먼트)에 결합돼 VR·AR, 멤버십·리워드, 모바일 앱 연동, IP 굿즈로 고객 체류와 재방문을 끌어올린다.



국내는 ‘바다이야기’ 규제 이후 고착된 사행성 프레임과 불명확한 인증·등급심사, 영세한 운영 구조가 발목을 잡았다. 규제 샌드박스로 점수보상형(리뎀션) 시범사업이 시작됐지만 의미 있는 수요로 확산되지 못했다.



보고서는 격차가 숫자로도 드러난다고 지적한다. 한국 시장이 ‘세계 1% 이하’에 머무는 사이, 미국·중국·일본 등은 수조원 단위의 오프라인 엔터테인먼트 산업으로 키워 왔다. 아케이드의 침체가 F&B, 관광, 오프라인 쇼핑, IP 굿즈 등 연관 산업의 성장에도 제약으로 작동한다는 경고다.



해법으로 연구진은 단발 사업을 넘어 ‘법제 정비-인프라 확충-글로벌 협력’을 묶은 5개년 종합계획을 제시했다. 핵심은 아케이드를 콘텐츠가 아니라 ‘제조업+서비스업+공간산업’으로 바라보는 관점 전환이다.



기기 인증·안전규격, 영업장 허가, 경품·청소년 보호가 겹치는 다층 규제를 원스톱으로 정비하고 점수보상형을 합법 영역에 넣되 환금 차단·경품 상한 등 안전장치를 명문화하자는 제안이다. 또한 보고서는 산업 기반도 ‘현장형’으로 설계해야 한다고 봤다.



보고서는 2030년 시장 1조원, 수출 1억 달러, 세계 시장 비중 3%를 목표로 ‘K-Arcade’ 모델 구축을 주문했다. “사행성의 그늘을 걷어내고, 세대가 함께 즐기는 건전 여가로 신뢰를 회복할 때 국내 게임산업의 포트폴리오도 한층 두터워질 수 있다”고 제언했다.



이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr



