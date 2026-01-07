‘사람 대신 시스템이 움직인다’, 새만금서 상용차 자율주행 시대 개막

국내 최초 민관 협력 상용차 자율주행 ‘유상 운송 실증’

항만→산단→물류센터…61.3km 실도로 검증

물류 거점 간(HUB to HUB) 자율운송 실증

주행전략·보안·원격관제까지 원스톱 체계 구축

자율운송상용차 실증지원 자율주행도로인프라 구축 위치도. 전북도 제공

전북 새만금 테스트베드에서 상용차 자율주행하는 모습. 전북도 제공

자율주행 기술은 운전자 개입 수준에 따라 단계가 나뉘는데, 이번 실증은 특정 운행 조건(ODD) 내에서 자율주행 시스템이 주행을 담당하고 필요하면 원격관제 체계가 개입하는 방식이다. 이는 글로벌 시장에서 상용차 자율주행의 현실적인 무인화 전 단계로 평가되는 수준이다.

KS X 6930 표준 기반 V2X 보안인증관리체계 및 이를 활용한 ISO 21177 표준 기반 고신뢰 보안 통신을 자율주행 인프라에 선제 적용해

실도로 환경에서 도입·운용 가능성을 검증하고 있다. 원격 모니터링과 관제 시스템도 함께 운영돼 자율주행의 안정성과 효율성을 동시에 확보했다.