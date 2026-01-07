고유가에 가짜석유 판칠라…경남도 특사경, 기획수사 나서
경남도 특별사법경찰(특사경)은 오는 12일부터 다음달 13일까지 ‘가짜석유제품 등 불법유통 기획수사‘를 대대적으로 펼친다고 7일 밝혔다.
도 특사경에 따르면 최근 유류세 인하 폭 축소로 석유제품 가격이 지속 상승하면서 가짜석유 제조·판매 등 불법행위 증가가 우려된다. 가짜석유는 차량 엔진 고장, 주행 중 화재 등으로 인명과 재산 피해로 이어질 위험이 큰 데 따른 예방적 단속·수사다.
특사경은 한국석유관리원과 합동으로 주유소와 일반판매소, 이동판매차량, 골재채취장 등 건설현장을 대상으로 단속 및 수사한다. 단속 대상은 가짜석유 및 품질부적합 석유제품 제조·보관·판매 행위, 등유를 차량·기계 연료로 판매하는 행위, 정량 미달 판매 행위, 이동판매차량을 이용한 불법 석유 판매 행위, 석유판매업 무등록 영업 행위 등 석유 유통 질서를 해치는 행위 전반이다.
경유에 등유 또는 윤활유를 혼합한 가짜석유를 제조해 차량·기계의 연료로 판매하거나 이동판매차량을 이용한 불법판매, 계량 용기 없이 석유를 배달·판매하는 행위에 대해서는 집중 수사한다.
특사경은 지난 2023년 석유사업법 수사 권한을 검찰청으로부터 승인받아 그 해 17건, 2024년 6건, 지난해 8건의 석유 불법유통 위반업체를 적발했다.
관련 법령에 따르면 가짜 석유제품을 제조·보관·판매한 업체는 5년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금에, 석유 불법 유통업체는 2년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금에 처해진다. 또 가짜석유제품 및 등유를 자동차, 건설기계 연료로 사용한 자는 2000만 원 이하의 과태료에 처해질 수 있다.
김창덕 경남도 사회재난과장은 “가짜석유 등 불법 석유유통은 도민의 생명과 재산을 위협하는 중대한 범죄행위”라며 “불법행위에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정 대응하고 석유 불법유통 근절을 위해 상시 단속을 이어갈 것”이라고 밝혔다.
