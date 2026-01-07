시사 전체기사

[속보] 이 대통령 “한한령 질서있게 해결될 것”

입력:2026-01-07 13:09
수정:2026-01-07 13:57
중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 중국의 ‘한한령’ 완화 문제와 관련해 “점진적이고 단계적으로 질서 있게 잘 해결될 것”이라고 밝혔다.

중국을 국빈 방문중인 이 대통령은 7일(현지시간) 중국 상하이에 마련된 프레스센터 기자간담회에서 한한령 문제가 언제쯤 구체적 성과가 날 것으로 보느냐는 질문에 “중국 정부가 한한령은 없다고 말해왔지만, 이번엔 표현이 다른 점이 있었다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “‘석 자 얼음이 한꺼번에 언 것도 아닌데, 한꺼번에 다 녹겠나. 과일은 때가 되면 익어서 떨어진다’고 시진핑 국가주석이 (정상회담에서) 말했는데, 그게 정확한 표현 같다”고 언급했다.

그러면서 “갑자기 바뀌면 (한한령이) 없다고 한 게 있는 게 되지 않나. 그런 점을 서로 이해해 줄 필요가 있다고 생각한다”고 설명했다.

또 “봄도 갑자기 오지 않는다. 시간과 과정이 필요한 것”이라며 “실무 부서에서 구체적 협의를 하라고 말씀하셨기에 실제 협의가 이뤄질 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “가능한 범위 내에서 점진적·단계적으로 질서 있게, 그들의 표현에 따르면 질서 있고 유익하게, 건강하게 이 문제는 잘 해결될 것”이라면서 “명확한 의사 표현이라고 생각한다”고 강조했다.

이 대통령은 “시기나 방식, 분야와 대상의 특성에 따라 달라질 것”이라며 “무한대로 (문화를 개방)할 수 없는 게 사회주의 체제의 속성이기에 완전히 방치할 수도 없는 그들의 입장도 이해해야 할 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “구체적인 협의가 필요할 것”이라며 “우리도 지금까지 아예 ‘제로’ 상태로 오랜 세월을 보냈는데, 너무 서두르지 않고 조금씩 단계적으로 원만하게 해나가면 될 것 같다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

