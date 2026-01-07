[속보] 이 대통령 “한한령 질서있게 해결될 것”

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

프레스센터 기자간담회에서 한한령 문제가 언제쯤 구체적 성과가 날 것으로 보느냐는 질문에 “중국 정부가 한한령은 없다고 말해왔지만, 이번엔 표현이 다른 점이 있었다”며 이같이 말했다.