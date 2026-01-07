대구보건대 취업률 대구 전문대 중 최고 수준
글로컬대학 대구보건대학교는 대구지역 전문대학 가운데 가장 높은 취업률을 기록했다고 7일 밝혔다.
대구보건대는 교육부와 한국교육개발원이 최근 발표한 ‘2024년 졸업자 취업률’ 통계에서 77.7%를 기록하며 대구지역 전문대학 1위에 올랐다. 이는 전국 전문대학교 평균 취업률 72.1%와 대구지역 전문대학 평균 72%보다 각각 5.6%포인트, 5.7%포인트 높은 수치다. 특히 대구보건대는 전년도 취업률 76.8% 대비 0.9%포인트 오르며 상승세를 이어갔다.
대학 측은 전문성을 갖춘 취업지원 부서 운영 체계를 이유로 꼽았다. 대구보건대는 학생취업지원팀, 학생진로개발팀, 창업교육센터, 국제교류팀 등 4개 전담 부서를 운영하며 재학생의 취·창업을 체계적으로 지원하고 있다.
교육부 혁신지원사업과 글로컬대학30, 라이즈(RISE) 사업 등의 지원을 바탕으로 단계별 취업지원 시스템을 구축했다. 이를 통해 학과 맞춤형 취업 프로그램, 취업경진대회, 집중 취업캠프, 각종 자격증 취득 프로그램을 운영했으며 연간 취업지원 프로그램에 참여한 재학생 수만 1만명 이상에 달한다.
이와 함께 2500개 이상의 가족회사를 관리·지원하고 고용노동부 국민취업지원제도, 중소기업 탐방, 일 경험 프로그램에도 적극 참여했다. 취업전담교수제와 평생지도교수제 운영 역시 학생 맞춤형 취업 지도의 핵심 요소로 작용했다.
권용현 학생취업처장(보건행정학과 교수)은 “매년 꾸준히 높은 취업률을 유지하고 있다는 점이 대구보건대의 가장 큰 경쟁력”이라며 “앞으로도 학생들이 양질의 일자리로 진출할 수 있도록 대학이 할 수 있는 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
