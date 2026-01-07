부산시, CES ‘통합관’ 운영…13개 기업 혁신상 쾌거
역대 최다 성과… 지산학 ‘팀 부산’ 가동
혁신상 2개 등 총 13개… 경쟁력 입증
IR·밋업 통해 해외 판로·투자 유치 모색
부산시가 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES 2026에서 역대 최다 혁신상 수상 성과를 거두며 글로벌 혁신 허브도시로의 도약을 본격화하고 있다. 부산 기업들은 이번 CES에서 혁신상과 최고혁신상 등 모두 13개 상을 수상하며 기술 경쟁력을 국제 무대에서 입증했다.
부산시는 지난 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 ‘통합부산관’을 운영하고 지역 혁신기업과 대학, 산하기관이 함께 참여하는 ‘팀 부산(TEAM BUSAN)’ 체제로 글로벌 시장 공략에 나섰다. 올해 통합부산관은 30개 부스 규모로, 지역 6개 대학과 28개 혁신기업이 참여해 역대 최대 규모의 혁신 라인업을 선보였다.
특히 부산 기업들은 최고혁신상 2개를 포함해 총 13개의 CES 혁신상을 수상했다. 이는 지난해 최다 기록이었던 7개를 크게 뛰어넘는 성과다.
시는 단순 전시를 넘어 실질적인 비즈니스 성과 창출에도 초점을 맞췄다. 참가 기업들은 기업설명회(IR)와 글로벌 투자자, 바이어와의 1대1 사업설명회에 참여하며 해외 판로 개척과 투자 유치 가능성을 모색했다. 시 산하기관과 대학이 연계된 지원 체계는 기술 고도화부터 사업화, 글로벌 진출까지 이어지는 부산형 혁신 생태계의 작동 방식을 현장에서 구현했다는 평가다.
올해는 지역 대학이 기업과 함께 특화 기술을 전시하고 공동 연구 성과를 공유하는 등 지산학 협력의 실질적 성과도 두드러졌다. 현지에 파견된 대학생 서포터스들은 기업별 기술과 제품을 사전에 숙지한 뒤 통역과 상담을 지원하며 글로벌 비즈니스 논의를 잇는 가교 역할을 했다.
시는 이번 CES 성과를 계기로 지역 혁신기업의 글로벌 진출 지원을 한층 강화할 방침이다. 시 관계자는 “CES에서의 성과는 개별 기업의 성공을 넘어 부산 혁신 생태계가 글로벌 무대에서 경쟁력을 갖추기 시작했음을 보여주는 신호”라며 “기업·대학·지원기관이 함께하는 ‘팀 부산’ 전략을 통해 글로벌 시장 진출을 지속적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.
