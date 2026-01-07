위메이드, 글로벌 시장·장르 다각화로 체질 개선 시도
위메이드가 2026년을 글로벌 시장 공략과 게임 장르 다각화를 위한 분기점으로 삼고 전방위적인 체질 개선에 나서겠다고 7일 밝혔다. 글로벌 게임 시장의 변화에 기민하게 대응하고 지속 가능한 미래 성장 동력을 확보하기 위한 선택이다.
올해 위메이드의 글로벌 시장 공략 포석은 중국이다. 위메이드는 이달 중 ‘미르M: 모광쌍용’을 중국에 정식 출시한다. 모광쌍용은 위메이드의 ‘미르M’을 중국 시장에 맞춰 현지화한 게임이다. 원작인 ‘미르의 전설2’는 과거 중국에서 시장 점유율 65%, 동시 접속자 80만 명을 달성한 적 있는 위메이드의 대표 IP다.
위메이드는 올해 단일 장르 의존에서 탈피하고 ‘글로벌 멀티 장르’ 체제 전환도 본격화한다. 이들은 스팀과 콘솔 등 글로벌 플랫폼을 중심으로 설계된 게임들을 순차적으로 선보일 예정이다.
첫 번째 타이틀은 계열사 위메이드맥스 산하 원웨이티켓스튜디오의 PvPvE 익스트랙션 슈터 ‘미드나잇 워커스’다. 앞서 세 차례 글로벌 테스트를 통해 24만 명의 유저를 확보한 바 있는 이 게임은 오는 29일 스팀 얼리 액세스를 통해 출시 예정이다.
위메이드커넥트가 개발 중인 수집형 RPG ‘노아’는 고품질의 시네마틱 연출·전략적 전투를 고대 문명·디스토피아 세계관과 결합해 글로벌 시장을 노린다. 매드엔진은 한국 전통 설화를 재해석한 AAA급 오픈월드 액션 RPG ‘프로젝트 탈’을 준비 중이다.
위메이드는 콘솔 포트폴리오를 바탕으로 북미와 유럽 시장 점유율을 넓혀갈 계획이다. 글로벌 흥행작 ‘P의 거짓’ 주요 개발진이 설립한 게임 개발사 ‘스튜디오라사’ 투자를 통해 ‘프로젝트 IL’ 등 콘솔 게임의 퍼블리싱 권한을 확보했다.
위메이드 관계자는 “위메이드는 실행의 밀도와 속도를 높여 글로벌 이용자의 눈높이에 맞는 게임을 제작하기 위해 노력 중“이라며 “2026년은 위메이드가 준비해 온 글로벌 시장 공략, 장르 다각화 전략이 결실을 맺는 해가 될 것이다”고 밝혔다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
