경주시, 인구감소 대응 정부 지원 받는다
경북 경주시는 정부의 인구감소관심지역 제도 개편에 따라 기존 인구감소 관심지역에서 인구감소지역과 유사한 수준의 정책·재정 지원 대상에 포함됐다고 7일 밝혔다.
시는 2021년부터 인구감소 관심지역으로 분류됐지만, 법적 근거가 미흡해 정부 차원의 실질적인 지원을 받는 데 한계가 있었다. 이로 인해 인구 감소 대응 정책 역시 제한적인 범위에서 추진될 수밖에 없었다.
그러나 최근 관련 법과 제도가 정비되면서, 인구감소 관심지역도 인구감소지역에 준하는 수준의 지원을 받을 수 있는 제도적 기반이 마련됐다. 이에 따라 시는 인구 감소 대응을 위한 중장기 계획 수립과 국비 공모, 재정 지원 사업 참여가 가능해졌다.
시민들이 체감할 수 있는 변화도 기대된다. 1주택자가 수도권 외 인구감소 관심지역에 주택을 추가로 구입할 경우 양도소득세와 종합부동산세 부담을 완화해 주는 ‘세컨드홈’ 세제 혜택을 비롯해, 정부의 각종 행·재정적 지원이 적용될 전망이다.
시는 이러한 제도 변화가 외부 인구 유입과 생활 인구 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다.
주낙영 경주시장은 “이번 제도 개선을 계기로 시민이 변화를 체감할 수 있는 정책을 차근차근 추진해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
