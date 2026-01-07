‘주머니 손’ 日에 굴욕 안긴 中관료, 한국엔 밝은 표정으로 환대

이재명 대통령이 5일 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 함께 ‘셀카’를 촬영하는 모습을 류진쑹 중국 외교부 아시아국장이 밝은 표정으로 지켜보는 모습. 관찰자망 캡처

일본에 굴욕을 안겼던 중국 외교부 류진쑹 아시아국장이 한·중 정상회담에서 밝은 표정으로 미소를 보여 중국 소셜미디어에서 화제가 됐다.

이재명 대통령이 5일 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 함께 ‘셀카’를 촬영할 때 포착된 류진쑹 중국 외교부 아시아국장을 보도한 중국 매체의 영상. 관찰자망 캡처

류진쑹 중국 외교부 아시아국장이 지난해 11월 18일 중국을 방문한 일본 외무성 가나이 마사아키 아시아대양주국장과 외교 협의를 가진 뒤 주머니에 양손을 넣은 채 굳은 표정으로 내려다보고 있다. 중국중앙TV