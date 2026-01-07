‘주머니 손’ 日에 굴욕 안긴 中관료, 한국엔 밝은 표정으로 환대
주머니에 손을 넣고 일본 관료를 내려다보는 표정의 사진으로 일본에 굴욕을 안겼던 중국 외교부 류진쑹 아시아국장이 한·중 정상회담에서 밝은 표정으로 미소를 보여 중국 소셜미디어에서 화제가 됐다.
류 국장은 5일 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게서 선물 받은 샤오미 스마트폰으로 시 주석과 함께 ‘셀카’를 찍는 모습을 담은 영상 뒤쪽에 서 있는 장면이 공개됐다.
중국 매체 관찰자망은 6일 “류 국장이 시종일관 미소를 띠고 있었다”며 “중국이 진심으로 친구를 대하고 손님을 환대한다는 점을 완벽하게 보여줬다”고 평가했다.
중국의 한 네티즌이 관련 기사에 올린 “친구가 오면 좋은 술이 있고, 승냥이가 오면 사냥총이 있다. 이것이 바로 우리 중국인이 손님을 접대하는 방법이다”는 댓글은 5800개 이상의 ‘좋아요’를 받았다.
류 국장은 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언으로 중·일 갈등이 고조되던 지난해 11월 18일 중국을 방문한 일본 외무성 가나이 마사아키 아시아대양주국장과 외교 협의를 가진 뒤 주머니에 양손을 넣은 채 굳은 표정으로 내려다보는 사진이 공개돼 일본에 굴욕을 안겼다는 평가를 받았다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
