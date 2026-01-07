포항시, 소나무재선충병 방제 총력…고사목제거·숲가꾸기 106억원 투입
경북 포항시가 소나무재선충병 피해가 심각한 도심과 위험 수목이 많은 읍·면 지역을 중심으로 대대적인 방제 사업을 시행한다.
7일 시에 따르면 올해 상반기 총 106억원을 투입해 감염목과 고사목 5만 그루를 제거하고, 피해가 심한 지역에는 강도 간벌 및 숲 가꾸기 사업을 병행한다.
사업은 주요 소나무림을 보호하고 생활권 주변의 위험목을 선제적으로 제거해 시민의 인명과 재산 피해를 최소화하는 데 초점을 맞췄다.
피해가 극심한 일부 지역에는 토지 소유주 동의를 받아 수종 전환 사업도 추진한다. 벌채 후에는 신속한 조림 사업을 실시해 산림 재해 발생 가능성을 줄일 예정이다.
또 마을숲 등 주요 소나무림에는 예방용 나무주사(수목 주사)를 실시해 재선충 확산을 차단한다.
사업에 참여하는 시공·감리업체와 직영 방제단을 대상으로 정기 안전교육과 위험성 평가를 실시하고, 안전 장비 지급 등 근로자 보호 조치에도 만전을 기할 방침이다.
시는 드론을 활용한 항공 예찰과 스마트 방제 시스템을 도입해 산림 사각지대 확산 차단에 총력을 기울이고 있다.
특히 지난해 완료한 ‘소나무재선충병 방제 기본설계 용역’ 결과를 바탕으로 피해 현황별 맞춤형 방제 전략을 수립해 사업의 실효성을 높일 계획이다.
신강수 포항시 푸른도시사업단장은 “철저한 재선충 방제로 시민 불편을 해소하고 안전한 산림 환경을 제공하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사