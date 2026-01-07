충남경찰청, 고의로 사고 내 보험금 타낸 일당 검거
지인의 차량을 고의로 들이받는 등 보험사기를 저지른 일당이 경찰에 붙잡혔다.
충남경찰청은 대리기사 A씨 등 38명을 보험사기방지특별법 위반 혐의로 검거해 이 중 주도자 3명을 구속 송치하고, 나머지 35명을 불구속 송치했다고 7일 밝혔다.
A씨 등은 2023년 6월부터 지난해 6월까지 충남 천안시 일대에서 지인 차량과 고의로 추돌하거나 고라니를 피하려다 사고가 난 것처럼 꾸며 보험사로부터 1억8000여만원의 보험금을 편취한 혐의를 받는다.
이들은 교통사고가 자주 발생하는 교차로에서 옆에서 좌회전하는 차량이 차선을 이탈하면 일부러 추돌하는 수법 등을 쓴 것으로 조사됐다.
A씨 등은 알고 지내던 대리기사들과 가족들도 범행에 가담시켜 보험금을 허위 청구한 것으로 전해졌다.
충남경찰청 형사기동대는 A씨 등의 범행 첩보를 입수하고 공모 정황이 담긴 영상과 사회관계망서비스(SNS) 정보 등을 분석해 이들을 검거했다.
경찰 관계자는 “선량한 보험계약자에게 피해를 주는 조직적이고 악의적인 보험사기에 대해 수사력을 집중할 계획”이라고 말했다.
