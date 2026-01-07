오세훈, 장동혁 계엄 사과에 “변화 적극 환영”
오세훈 서울시장이 7일 장동혁 국민의힘 대표의 12·3 비상계엄 사과에 대해 “변화 선언을 환영한다”고 밝혔다. 그러면서 “국민과 지지자들의 절박한 목소리를 담아 전달한 변화에 대한 요구를, 무겁게 받아들인 이 결단을 국민들께서도 동의하실 것”이라고 덧붙였다.
오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “당 대표께서 잘못된 과거를 단호히 끊어내고, 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작하겠다고 선언한 데 대해 적극 환영한다”며 이같이 말했다.
오 시장은 장 대표의 변화 선언이 행동으로 이어져야 한다는 점도 강조했다. 그는 “국민들께서는 여전히 엄중한 시선으로 우리당을 지켜보고 계신다”며 “변화가 선언에 머무르지 않고, 앞으로 당의 운영과 정치 전반에 실질적으로 반영되고 실천되기를 기대한다”고 말했다.
그러면서 “국민이 체감 가능한 변화를 통해 신뢰받는 정당으로 다시 설 수 있도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침하겠다”고 약속했다.
장 대표는 이날 여의도 당사에서 개최한 기자회견에서 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄에 대해 사과한 뒤 ‘계엄·탄핵의 강’을 건너 미래로 나아가겠다고 선언했다. 올해 6·3 지방선거를 앞두고 ‘우클릭’ 대신 중도층 공략에 나선 것으로 풀이된다.
