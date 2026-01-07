골프존, 2026 스크린골프투어 시즌 오픈…‘신한투자증권 GTOUR’ 1차 결선 개막
㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)이 GTOUR 2026 시즌을 오픈하고 오는 10일(토) 대전 골프존조이마루에서 시즌 첫 번째 정규대회 ‘2026 신한투자증권 GTOUR’ 1차 결선을 개최한다.
올해 출범 15주년을 맞은 GTOUR는 골프존이 제시한 새로운 골프투어 모델로, 스크린과 필드 투어 간 든든한 가교 역할은 물론 골프투어 활성화에 기여했다는 평을 받으며 국내 대표 스크린골프투어로 자리 잡았다.
GTOUR는 지난 시즌 남자부 GTOUR, 여자부 WGTOUR로 대회명을 리브랜딩하고 메이저 대회 신설 및 상금과 대회 규모를 확대하며 투어 경쟁력을 강화했다. 올해 역시 차별화된 포인트 구성과 다방면의 대회 관련 업그레이드를 통해 더욱 많은 골프 팬들에게 스크린골프투어의 즐거움을 선사하는 시즌을 보낼 계획이다
‘2026 신한투자증권 GTOUR’ 1차 대회는 7년 넘게 후원을 이어온 신한투자증권이 메인 스폰서로 참여한다. 총상금 1억원, 우승상금 2000만원이다. 경기는 SBS Golf2, 스크린골프존, 네이버·다음 스포츠, 골프존 유튜브 채널을 통해 생중계된다.
경기는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로, 바다와 모래언덕이 만든 링크스 명작인 중국 선저우 페닌슐라GC - Dunes West에서 치러진다. 시드권자를 포함한 예선 통과자 70명, 신인 상위 및 추천선수까지 총 88명의 선수가 출전하며 백카운트 방식 컷오프를 통해 64명이 최종라운드에 나선다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
