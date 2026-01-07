전 직원이 프로젝트 매니저다… 경남도, 투자유치 위해 업무 재편

경남도가 투자유치과 모든 직원을 담당 산업별 전문 프로젝트 매니저(Project Manager)로 운영한다. 사진은 지난해 투자유치설명회에 참가한 경남도 관계자들. 경남도 제공

이를 통해 기업들은 담당자 교체로 인한 행정 공백이나 혼선 없이 투자부터 정산·사후관리까지 안정적 서비스를 받을 수 있다.