전 직원이 프로젝트 매니저다… 경남도, 투자유치 위해 업무 재편
경남도는 올해 기업 유치 성과를 높이기 위해 해당 부서 전 직원의 역량을 투자유치 업무에 집중하는 ‘실무 중심형 사무분장’을 단행한다고 7일 밝혔다.
투자유치과 모든 직원이 담당 산업별 전문 프로젝트 매니저(Project Manager)로 투자유치 최일선에 나설 수 있도록 업무 구조를 체계화하고 ‘관리 중심’에서 ‘현장 실무 중심’으로 바꾼다.
전 직원을 ‘투자유치 전문가’로 지정하고 산업별 기업 유치를 체계적으로 추진하기 위해 직원 개인별 전담 산업 분야를 맡긴다.
산업분야는 방위산업과 원전산업, 조선·해양플랜트 산업, 우주항공·신재생에너지·수소산업, ICT·스마트물류산업, 이차전지, 재사용·폐배터리산업 등 11개로 대분류했다.
분야별로 배치된 PM들은 산업의 동향과 특성을 이해하는 전문가로서 기업의 투자 검토 단계부터 부지선정, 인허가 지원, 보조금 신청까지 전 과정을 전담한다.
특히 서류 검토 역할을 해도던 사무관급 중간관리자들도 앞으로는 직접 전략 산업별 PM을 맡아 기업 관계자를 만나고 투자 협상을 주도한다. 의사결정 단계를 줄이고 간부급이 가진 풍부한 행정 경험으로 기업 유치 성공률을 높인다는 취지다.
기업 투자의 핵심인 보조금 지원 업무의 전문성도 높인다. 보조금 담당자를 전문직위에 3년 이상의 필수 보직기간을 두는 ‘전문관’으로 지정한다. 이를 통해 기업들은 담당자 교체로 인한 행정 공백이나 혼선 없이 투자부터 정산·사후관리까지 안정적 서비스를 받을 수 있다.
성수영 경남도 투자유치과장은 “지난해 10조 원 투자유치 달성에 이어 올해 그 이상의 결실을 위해 업무를 재편했다”며 “전문화된 인력으로 기업의 투자 수요를 파악하고 현장의 어려움을 해결해 ‘투자하기 가장 좋은 경남’을 만들 것”이라고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
