충북 조류독감 비상…146만 마리 살처분

고병원성 AI 9건 농가 피해 10억

감염력 예년보다 10배 이상 높아



겨울철 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 충북지역에 빠르게 확산하고 있다.



7일 충북도에 따르면 충북지역은 전날 기준 이번 동절기 고병원성 AI 9건이 발생해 살처분됐거나 살처분 예정인 닭과 오리 등 가금류가 146만여 마리에 이른다.



전국적으로는 경기 9곳, 전남 6곳, 충남 5곳 등 33개의 가금농장에서 고병원성 AI가 발생했다.



충북의 경우 지난해 11월 17일 영동에서 처음 발생했고 한 달 후 괴산, 진천과 음성, 증평, 충주, 옥천까지 도내 11개 시·군 가운데 7곳이 바이러스가 퍼지고 있다. 영동에서 AI가 발생한 건 이번이 처음이다. 옥천의 마지막 감염 사례는 10년 전, 충주는 4년 전이다.



도는 지역 농가들의 피해 규모를 10억원으로 추정하고 있다.



이례적인 확산 양상에 축산당국도 당혹감을 감추지 못하고 있다. 축산당국은 이번 겨울 고병원성 AI 바이러스의 감염력이 예년보다 10배 이상 높다는 점을 원인으로 지목했다. 산란계 등 가금농장에서 10배 이상 적은 양의 바이러스로도 쉽게 질병이 전파될 수 있다는 것이다. 야생조류에서 지속적으로 바이러스가 검출되고 있는 점도 향후 추가 확산을 발생시킬 수 있는 위험 요인이다.



충북도와 일선 시·군은 가금 농가 및 관련 시설 등을 대상으로 소독과 출입 통제 등 방역 조치를 대폭 강화하고 있다. 발생 농장을 중심으로 반경 500m, 3㎞, 10㎞ 방역대를 설정하고 출입 통제 및 소독, 역학조사 등에 집중한다.



가금류 사육 농가와 관련 업체에 대해서도 경우에 따라 일시이동중지 명령을 내리고 일제 소독을 실시한다. 발생 지역에는 가축방역관을 긴급 파견해 방역조치 이행 상황을 점검한다.



농장 간 수평 전파보다는 야생조류에 의한 산발적 확산 가능성에 무게를 두고 가용 소독자원을 총동원해 농장 주변 도로 및 철새도래지 인근을 집중 소독할 방침이다.



도 관계자는 “최근 영동, 충주 등 그동안 발생이 드물었던 지역의 가금농장에서도 고병원성 AI가 잇따라 발생하는 데다 예년보다 발생 속도도 빠르고 범위도 넓어져 매우 엄중한 상황”이라며 “가금농장에서는 AI 확산을 예방하기 위해 출입 차량 2단계 소독, 방역복 및 전용 신발 착용 등 방역 수칙을 준수해 달라”고 당부했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



