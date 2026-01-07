우즈 주도 설립 TGL, 2026-2027시즌 부터 여자 리그도 출범
여자골프 세계 원투 펀치 지노와 넬리 참여할 듯
세계 남자 골프의 양대 산맥 타이거 우즈(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드) 주도로 창설된 스크린 골프 대회 TGL의 여자부 경기가 2026-2027시즌부터 시작된다.
미국여자프로골프(LPGA)투어는 7일 TGL을 운영하는 TMRW 스포츠와 함께 “2026-2027시즌부터 WTGL 경기를 개최한다”고 발표했다.
참가 선수와 리그 운영 방식에 관한 세부 내용은 아직 공개되지 않았다.
그런 가운데 여자골프 세계랭킹 1, 2위인 지노 티띠꾼(태국)과 넬리 코다(미국)의 참여 가능성이 높아 보인다.
미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 “넬리 코르다, 메건 캉(이상 미국), 지노 티띠꾼(태국)은 예전 TGL 경기를 보며 자신의 소셜 미디어에 반응을 보인 적이 있다”고 참여 가능성에 무게를 실었다.
이 매체는 또 “로즈 장(미국)은 TGL 팀인 베이 골프클럽의 투자자이기도 하다”고 로즈 장의 참여 가능성도 언급했다.
크레이그 케슬러 LPGA 회장은 “TMRW 스포츠와 파트너십을 맺은 것은 혁신을 통해 골프가 새로운 팬층을 확보하고 LPGA투어 선수의 인지도를 높일 수 있다는 우리의 믿음을 반영한 것”이라고 말했다.
WTGL이 창설되면 다수의 한국 선수의 참여도 배제할 수 없다.
TGL은 현재 두 번째 시즌을 진행 중이다. 한국 선수로는 김주형(23·나이키)이 유일하게 우즈와 같은 팀으로 출전하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
