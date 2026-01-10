“죽인 벌레를 추모하며”…일본 살충제 회사의 ‘곤충 위령제’

1980년대 중반부터 40년 가까이 곤충 위령제라는

독특한 전통을 이어오고 있다.

승려가 경전을 낭송하는 가운데 직원들이 차례로 향을 피우며 곤충들의 넋을 기렸다.​

아스제약은 평소에도 ‘살충제’라는 단어 대신 ‘곤충 관리 용품’(Insect Care Goods)이라는 용어를 사용하며 인간과 곤충의 공존을 강조하는 기업 철학을 내세우고 있다.​