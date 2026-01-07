한은 마통서 ‘5조’ 빌리고도 국방비 미지급…“곳간 관리 실패”
지난해 164.5조 일시차입…이자만 1581억 납부
정부가 지난해 국방비 일부를 제때 지급하지 못한 가운데 지난달 일시 자금 부족으로 한국은행에서 5조원을 빌린 것으로 파악됐다.
7일 박성훈 국민의힘 의원실에 따르면 정부는 지난해 12월 한은에서 5조원을 일시차입했다. 정부는 세입과 세출 사이 시차가 발생해 자금이 부족하면 한은에서 일시적으로 돈을 빌렸다가 갚는 일시 차입 제도를 이용한다. 개인이 시중은행에서 마이너스 통장을 개설해 자금을 충당하는 것과 비슷한 구조다.
재정 집행과 세수 흐름의 불일치가 커질수록 정부의 ‘한은 마통’ 이용 규모는 커진다. 정부는 지난해 연간 누적 약 164조5000억원을 한은에서 차입해 사용했다. 이는 2024년(173조원)에 이어 역대 두 번째로 큰 규모다.
계엄·탄핵 정국으로 혼란스러웠던 지난해 상반기에는 88조6000억원의 일시차입이 이뤄졌다. 대선 후인 하반기에도 75조9000억원을 차입했다. 이에 정부가 한은에 낸 총 이자만 1580억9000만원에 달한다.
한편 국방부는 지난해 연말까지 각 군과 방위사업체 등에 지급했어야 하는 국방비 1조3000억원을 아직 지급하지 못했다. 연말 세출이 급증하며 자금 배정이 지연된 영향이다. 관련 지적이 제기되자 재정경제부는 전날 “2025년 세출 예산 중 일부 지출하지 못한 소요는 이번 주 중 최대한 신속히 집행할 예정”이라고 밝혔다.
박 의원은 “이재명 정부가 한은 마통을 남발하면서도 가장 시급한 국방비조차 제때 지급하지 못한 것은 심각한 곳간 관리 실패”라며 “야당 시절 한은 일시 차입을 맹비난하던 이재명 정권이 집권 후 차입에 의존하는 것은 내로남불식 재정 운영이다”고 말했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
