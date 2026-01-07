포천시립박물관 건립 본격화…설립 타당성 평가 통과
경기 포천시가 추진하는 포천시립박물관 건립 사업이 경기도 공립박물관 설립 타당성 평가를 최종 통과하며 본격적인 추진 단계에 들어섰다.
포천시는 지난 5일 포천시립박물관 건립 사업이 경기도가 실시한 ‘공립박물관 설립 타당성 평가’를 통과했다고 7일 밝혔다.
이번 평가는 지역 역사·문화 보존의 필요성과 공공성, 운영 가능성 등을 종합적으로 검토해 박물관 설립의 필요성과 실현 가능성을 공식적으로 인정하는 핵심 행정절차로, 포천시립박물관 건립을 위한 제도적 기반이 마련됐다는 점에서 의미가 크다.
공립박물관 설립 타당성 평가는 설립 단계부터 향후 3년 이상의 운영계획까지를 포함해 총 3차에 걸쳐 엄격하게 진행된다. 포천시는 약 2년여에 걸친 준비 과정을 통해 지역 정체성 확립과 문화 경쟁력 강화를 위한 필요성을 체계적으로 제시해 최종 통과라는 성과를 거뒀다.
포천시립박물관은 포천의 대표 문화관광지인 포천아트밸리 내에 조성될 예정으로, 지역의 자연·문화적 특성을 반영해 관광과 문화를 연계한 복합문화공간으로 계획돼 있다. 이러한 점이 사업의 타당성과 실현 가능성을 높이 평가받은 요인으로 분석된다.
시는 향후 지방재정투자심사 등 남은 행정 절차를 차질 없이 이행한 뒤 본격적인 건립에 나설 방침이다. 시 관계자는 “이번 타당성 평가 통과는 포천시립박물관 설립에 대한 행정적·사회적 공감대가 공식적으로 확인된 결과”라며 “시민들과 지속적으로 소통하며 박물관 건립을 단계적으로 추진하겠다”고 말했다.
새롭게 조성될 포천시립박물관은 지하 1층, 지상 3층, 연면적 약 7000㎡ 규모로 건립되며, 포천의 특색 있는 지역사를 체계적으로 담아내는 공간으로 구성될 예정이다. 박물관을 중심으로 포천아트밸리는 문화·관광 기능이 결합된 복합문화단지로 재편돼 시민과 방문객 모두가 향유할 수 있는 문화 거점이자 경기 북부를 대표하는 공립박물관 역할을 수행할 것으로 기대된다.
