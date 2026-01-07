인천관광공사, ‘인권경영선언문 선포식’ 개최

인권경영 선언문 선포식. 인천관광공사 제공

공사는 임직원과 이해관계자의 권리를 존중하고 변화하는 사회적 요구와 환경을 반영해 인권경영선언문을 최근 개정했다. 개정된 선언문에는 노사 간 공동번영, 협력회사 공정한 대우

지역주민의 재산권 보호

인권침해 사전예방 노력

투명한 정보공개 및 알 권리 보장

직장 내 상호존중 윤리문화 조성의지

윤리경영 최우선 및 ESG 경영 의지 등이 포함됐다.

선포식은 단순한 선언을 넘어 공사 전 구성원이 인권경영을 실천하도록 독려하는 데 의미가 있다. 공사는 이를 통해 조직 전반의 인권 감수성을 높이고 지속적인 교육과 홍보를 통해 인권경영을 실천하는 문화를 확립해 나갈 계획이다.

유지상 인천관광공사 사장은 “앞으로도 인권경영을 통해 공사의 사회적 책임을 다하고 지속가능한 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.