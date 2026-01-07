경기도 도시철도 12개 노선 본격 추진 논의…국회서 실행 전략 모색
경기도가 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 포함된 12개 노선의 실질적 추진 방안을 논의하기 위해 국회 토론회를 연다.
경기도는 오는 9일 국회의원회관 제2소회의실에서 ‘우리동네 도시철도, 이제 시작이다!’를 주제로 국회 토론회를 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 토론회는 제2차 경기도 도시철도망 구축계획(2026~2035)에 반영된 사업들의 실행력을 높이기 위한 전략을 집중 논의할 예정이다. 토론회에는 김동연 경기도지사를 비롯해 관련 지역 국회의원, 철도 분야 전문가, 연구기관 관계자, 도민 등 100여명이 참석한다.
이번 토론회에는 김성원·김성회·김승원·김영진·김영환·김은혜·김주영·김준혁·김태년·문정복·박상혁·백혜련·부승찬·소병훈·손명수·안철수·안태준·염태영·이기헌·이상식·이수진·이언주·정성호·조정식·한준호 의원(가나다 순) 등 여야 국회의원 25명이 공동 주최자로 참여해, 경기도 도시철도 사업의 국회 차원 지원과 정책 공감대 형성에 힘을 보탠다.
발제는 ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획 수립 연구’를 수행한 경기연구원 박경철 부원장이 맡아, 계획 수립의 의미와 국토교통부 승인 과정에서의 주요 쟁점을 설명하고, 향후 사업 추진 과정에서 필요한 제도적·재정적 과제를 제시한다.
이후 종합토론에서는 고태호 경기도 철도정책과장을 비롯해 김포·광주·양주 등 시군 철도 및 교통 담당 과장과 수원·용인·성남·고양·시흥시정연구원 소속 전문가들이 참여해 지역별 추진 전략과 현실적인 과제를 논의한다.
추대운 경기도 철도항만물류국장은 “제2차 경기도 도시철도망 구축계획을 통해 철도가 도민의 일상적인 이동 수단으로 자리 잡고, 철도 중심의 교통체계로 전환하는 계기가 될 것”이라며 “국회와 도, 시·군, 전문가 간 협력을 강화해 도민이 체감할 수 있는 도시철도 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
제2차 경기도 도시철도망 구축계획은 2026년부터 2035년까지 10년간 추진되는 법정 중기계획으로, 경기도 전역에 12개 도시철도 노선을 신설·연장하는 내용을 담고 있다. 이 계획은 경기도가 수립해 지난해 12월 12일 국토교통부 승인을 받았으며, 총 연장 104.48㎞, 총사업비 약 7조2000억원 규모다.
계획에는 월곶배곧선, 용인선 연장, 수원도시철도 1호선, 모란판교선, 성남도시철도 1·2호선, 김포골드라인 학운연장, 판교오포선, 동백신봉선, 가좌식사선, 대곡고양시청식사선, 덕정옥정선 등 12개 노선이 포함돼 있으며, 이 중 6개는 1차 계획에서 추진되지 못했던 노선이고 6개는 새롭게 추가된 노선이다.
