‘강선우 1억 공천헌금’ 어디에…엇갈린 진술들
강선우 무소속 의원의 ‘1억원 공천헌금’ 수수 의혹과 관련 관련자들 진술이 엇갈리면서 진실공방이 이어지고 있다. 공천 대가로 거액의 정치자금이 오갔다는 의혹이 제기됐지만 돈의 행방을 두고는 돈을 받았다는 강 의원과 전직 보좌관, 돈을 줬다는 김경 서울시의원 주장이 극명하게 엇갈리고 있다.
7일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 전날 강 의원의 전직 보좌관이자 지역구 사무국장을 지낸 남모씨를 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.
남씨는 강 의원이 2022년 지방선거 직전 김 시의원에게서 1억원을 받아 보관한 당사자로 지목된 인물이다. 경찰은 남씨를 상대로 김 시의원을 상대로 1억원을 받은 사실이 있는지, 자금의 성격과 보관 경위, 강 의원이 1억원을 반환 지시했는지 등에 대해 집중 추궁한 것으로 추정된다.
그러나 1억원의 실체가 확인되지 않으면서 당사자 간 진술 공방만 확대되고 있다. 앞서 공개된 김병기 더불어민주당 의원과 강 의원의 녹취록에 따르면, 2022년 지방선거를 두 달 앞둔 4월 21일 녹취에서 김 의원은 자신을 찾아온 강 의원에게 “1억, 그 돈을 갖다가 받은 걸 남씨가 보관하고 있었다는 것 아니냐”고 물었고, 강 의원은 “그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠”라고 답했다.
그러나 남씨는 최근 주변에 “나는 어떤 돈도 받은 바 없다. 떳떳하게 경찰 조사를 받겠다”며 전면 부인하는 것으로 알려졌다. 김 시의원도 공천 대가로는 돈을 주고받은 적이 없다는 입장이다.
현재 김 시의원은 최근 개인 일정 등의 사유로 미국으로 출국한 상황이다. ‘해외 도피 의혹’이 제기되자 경찰에 귀국 후 자진 출석하겠다는 의사를 전했다. 경찰은 법무부에 김 시의원에 대한 입국 시 통보 조치를 신청하고 구체적인 귀국 및 조사 일정을 조율 중이다
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사