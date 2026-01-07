‘강선우 1억 공천헌금’ 어디에…엇갈린 진술들

강선우 무소속 의원. 연합뉴스

강선우 무소속 의원의 ‘1억원 공천헌금’ 수수 의혹과 관련 관련자들 진술이 엇갈리면서 진실공방이 이어지고 있다.

공천 대가로 거액의 정치자금이 오갔다는 의혹이 제기됐지만 돈의 행방을 두고는 돈을 받았다는 강 의원과 전직 보좌관, 돈을 줬다는 김경 서울시의원 주장이 극명하게 엇갈리고 있다.

현재 김 시의원은 최근 개인 일정 등의 사유로 미국으로 출국한 상황이다. ‘해외 도피 의혹’이 제기되자 경찰에 귀국 후 자진 출석하겠다는 의사를 전했다. 경찰은 법무부에 김 시의원에 대한 입국 시 통보 조치를 신청하고 구체적인 귀국 및 조사 일정을 조율 중이다